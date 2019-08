Harry Styles | tra droga | One Direction e la fine della storia con Camille Rowe

Harry Styles ha detto la sua su una futura reunion degli One Direction : Harry ha parlato The post Harry Styles ha detto la sua su una futura reunion degli One Direction appeared first on News Mtv Italia.

Harry Styles sul nuovo album : "È tutto sul fare sesso e sentirsi tristi"

Harry Styles : Il mio nuovo cd tra funghi allucinogeni e margarita : L'ex star dei One Direction pronto a tornare con nuovi brani a due anni di distanza dall'ultimo disco e non esclude una reunion con gli ex compagni di viaggio Niall Horan, Liam Payne e Louis Tomlinson. Harry Styles è pronto a tornare con un nuovo album, a due anni di distanza dal precedente che portava il suo nome e cognome e che ha segnato la sua carriera solista, dopo la travolgente esperienza con i One Direction. Il ...

Il nuovo album di Harry Styles è in arrivo : indizi e indiscrezioni dopo i 2 video : Il nuovo album di Harry Styles potrebbe essere in arrivo. OM lo aveva ipotizzato nell'apprendere la notizia della presenza di Harry Styles sul set in Messico, a Cancun, probabilmente a lavoro sul nuovo video ufficiale relativo ad un singolo da rilasciare a settembre. dopo la nostra ipotesi, un amico del cantante parla a Us Weekly ed anticipa che Harry Styles ha in programma effettivamente un secondo disco di inediti da solista. dopo il ...

Harry Styles : il nuovo album potrebbe uscire prima di quanto pensi

Harry Styles - che intesa con Millie Bobby Brown (tra balli e chiacchiere) : Un’intesa a passo di danza. Harry Styles e Millie Bobby Brown sono stati pizzicati all’O2 Arena di Londra, in occasione del concerto di Ariana Grande, mentre si lasciavano andare a balli scatenati. L’ex cantante degli One Direction e la star di «Stranger Things», infatti, sono stati ripresi nell’area vip, uno vicino all’altro, intenti a dimenarsi sui tormentoni della popstar americana: tra una canzone e l’altra, inoltre, si sono scambiati ...

Harry Styles e Millie Bobby Brown nuova coppia? I fan non ci stanno : Harry Styles e Millie Bobby Brown, è nata una nuova coppia? Il video incriminato e i commenti al vetriolo dei fan Sta girando un nuovo gossip in questa bollente estate 2019. Dopo la conferma dell’amore nato tra i due cantanti Shawn Mendes e Camila Cabello, ora un’altra star sta facendo discutere. Secondo la rete, ci […] L'articolo Harry Styles e Millie Bobby Brown nuova coppia? I fan non ci stanno proviene da Gossip e Tv.

Ariana Grande è in Europa con il suo Sweetener World Tour : avvistato Harry Styles al concerto di Londra

Harry Styles non sarà Eric?/ La Sirenetta : l'ex One Direction avrebbe rifiutato : Il cantante e attore Harry Styles avrebbe rifiutato l'offerta di interpretare il ruolo del principe Eric nel remake de La Sirenetta della Disney.

Harry Styles rifiuta La Sirenetta - tornano gli One Direction? Parla Simon Cowell : Perché Harry Styles ha rifiutato la parte del Principe Eric ne La Sirenetta Sta facendo parecchio chiacchierare la scelta di Harry Styles di rinunciare a La Sirenetta, il nuovo live action della Disney tratto dall’omonimo cartone anonimato del 1989. Il cantante inglese aveva ottenuto la parte del Principe Eric ma dopo un provino brillante con […] L'articolo Harry Styles rifiuta La Sirenetta, tornano gli One Direction? Parla Simon ...

Harry Styles fa dietrofront. Non sarà lui il principe Eric de «La Sirenetta» : IL RE LEONE (2019)BIANCANEVE E I SETTE NANIALADDIN (2019) DUMBO (2019)MULAN (2018)CRUDELIA (2018)ROSE RED (2019)PINOCCHIO (2018)LA SIRENETTA (2017)GENIESCAMPANELLINOTHE CHRONICLES OF PRYDAIN DUMBO (2019) Quel che prima era un pettegolezzo, un’indiscrezione lasciata galleggiare nell’aria di Hollywood, oggi, ha assunto la veste dell’ufficialità. Harry Styles, leader che fu degli One Direction, è stato scelto per interpretare il principe Eric nel ...

Perché Harry Styles non sarà Eric nel live action della «Sirenetta» : Si può rifiutare un principe da principe azzurro Disney? Nel 2019, sì. Questo ha fatto Harry Styles, nonostante fosse in trattativa per un ruolo ultra pop, di quelli che possono definire una volta per tutte una doppia carriera (il cantante, infatti ha già esordito con successo sul grande schermo in un film di guerra d'autore, Dunkirk di Christopher Nolan). Per lui niente live action della Sirenetta accanto ad Halle ...

Harry Styles sta per tornare con nuova musica? Avvistato sul set di un video

