Grillo | I ministri tecnici presi fuori dalla politica

Grillo : "I ministri vanno individuati fuori dalla politica". È uno schiaffo a Di Maio? : Al termine di questa seconda giornata di consultazioni è arrivato l'intervento a gamba tesa di Beppe Grillo. Il garante del Movimento 5 Stelle ha sostanzialmente pilotato questa crisi; prima aprendo alla formazione di un nuovo Governo con il Pd, poi con l'endorsement per il Premier Conte ed infine, oggi, chiedendo che i nuovi ministri - almeno quelli dei 5 Stelle, ovviamente - siano individuati al di fuori del mondo della politica.Il ...

Grillo : “Dimostriamo che le poltrone non c’entrano. Ministri siano personalità competenti - il ruolo politico ai sottosegretari” : “Dimostriamo che le poltrone non c’entrano nulla. I Ministri vanno individuati in un pool di personalità del mondo della competenza al di fuori della politica”. Beppe Grillo di nuovo sulla scena per dettare le regole del gioco per il governo giallorosso. Il fondatore del Movimento, pochi minuti dopo le consultazioni al Colle e il via libera di Pd e M5s a far partire l’intesa, è tornato a intervenire sul suo blog. ...

