Grillo | “Dimostriamo che le poltrone non c’entrano Ministri siano personalità

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) “Dimostriamo che lenon c’entrano nulla. Ivanno individuati in un pool didel mondo della competenza al di fuori della politica”. Beppeè tornato a intervenire nelle trattative del governo giallorosso, chiedendo esplicitamente che i politici facciano un passo indietro e si limitino ad occupare i posti da sottosegretari. “Questa crisi somiglia sempre di più ad un guasto dell’ascensore”, è l’esordio del post sul blog, “quello che conta è mantenere la calma, non fare puzze e non dimenticare chi siamo. Non facciamoci distogliere dalle incrostazioni che la realtà ha lasciato sui nostri scudi, è assolutamente normale ed atteso che ogni accenno ad un ministero si trasformi in una perdita di tempo condita da cori di reciproche accuse di attaccamento alla poltrona. Questo perché un po’ di poltronofilia c’è ma, ...

MilanPrinc : RT @FQLive: ULTIM'ORA / BEPPE #GRILLO 'Dimostriamo che poltrone non c'entrano. Ministri competenti, fuori da politica' - tobefreeforever : RT @FQLive: ULTIM'ORA / BEPPE #GRILLO 'Dimostriamo che poltrone non c'entrano. Ministri competenti, fuori da politica' - antoniopechiar : RT @FQLive: ULTIM'ORA / BEPPE #GRILLO 'Dimostriamo che poltrone non c'entrano. Ministri competenti, fuori da politica' -