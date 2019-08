Governo | Zingaretti | ‘accettato proposta M5s di indicare Conte premier’

Governo - ok direzione Pd a Zingaretti. Di Maio : «Basta colpire me». Rousseau? Colle «si attiene ai gruppi» : Si è conclusa alla Camera la riunione fra le delegazioni di Pd e M5S sulle condizioni per la nascita di un Governo sostenuto dalle due forze. Partecipano, fra gli altri, i capogruppo dem...

Governo - ok direzione Pd a Zingaretti. Di Maio : «Basta colpire me». Rousseau? Colle «si attiene ai gruppi» : Si è conclusa alla Camera la riunione fra le delegazioni di Pd e M5S sulle condizioni per la nascita di un Governo sostenuto dalle due forze. Partecipano, fra gli altri, i capogruppo dem...

Governo : Zingaretti - ‘no a schema di prima - contratto errore’ : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “Quella che stiamo tentando è davvero la via difficile di un cambio radicale della politica che si è seguita sinora. Un cambio dove non chiediamo abiure ‘ non è questo il punto ‘ ma la concretezza di un impianto diverso, questo sì. A partire dal metodo. Che per noi non può essere lo schema di prima”. Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione Pd. “Con un premier arbitro e ...