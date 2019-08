Governo | Trump | Rousseau | Conte e tutti gli altri attorno alla crisi

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Il via libera finale all’accordo, come da prassi per il Movimento 5 Stelle, deve arrivare dal voto della base sulla piattaforma. Prima però bisogna che questo accordo sia fatto e ancora i pentastellati e il partito democratico ci stanno lavorando, con l’unica casella fissa: Giuseppepremier. Andranno avanti almeno per la mattinata, fino a quando non toccherà a loro salire al Quirinale per il secondo giro di consultazioni del presidente Mattarella. La giornata di ieri è stata tutta in altalena: il vertice saltato seguito dagli incontri più sereni per terminare con tensioni in serata. Il Pd non apprezza la consultazione su: «Grave sgarbo istituzionale». Zingaretti ha dato il via libera sul nome dicome premier, ma è no a quello di Di Maio come vice. Se il presidente del Consiglio è pentastellato per i dem deve essere loro l’unico vicepremier. Il dialogo ...

SkyTG24 : #Trump su Twitter: spero che 'Giuseppi' #Conte rimanga primo ministro. Tutti gli aggiornamenti nel nostro live ?? - SkyTG24 : #UltimOra #CrisidiGoverno, il presidente USA #Trump su Twitter: speriamo che #Conte resti premier #Canale50… - petergomezblog : Crisi di governo, riparte la trattativa. M5s: “Positiva l’apertura del Pd su Conte premier”. Che incassa un posto d… -