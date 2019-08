Governo | Serra | ‘è da folli fare un governo con i parassiti’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “Penso non si debba maiuncon i populisti perché per definizione mentono. Usano la parola popolo per aumentare disoccupazione e distruggere crescita e fiducia e finanziano tutto solo con debito. Il loro unico obiettivo è ciulare uno stipendio che nessuno gli darebbe nel settore privato. Nessuno dei Cinque stelle prenderà mai più uno stipendio come quello da politico il giorno in cui se ne torneranno a casa. E fidarsi di Di Maio, che ha dimostrato di essere un bugiardo seriale sulle varie crisi aziendali, è da. Lo stesso vale per la Casaleggio Associati. Alle prossime elezioni il M5s sarà al dieci per cento e il fatturato della Casaleggio Associati scenderà come i voti comprati con i soldi di chi lavora, si spacca la schiena e paga le tasse!”. Ad affermarlo in un’intervista a ‘Il Foglio’ è il ...

