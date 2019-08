Governo | Renzi | mettere da parte le ambizioni personali

Nel Governo con il M5s il Pd potrebbe far entrare i renziani : Alla domanda precisa de Il Messaggero che gli chiede nell'edizione su carta se corrisponde al vero la voce che circola secondo la quale per Matteo Renzi sia pronto un posto come Commissario Ue, Andrea Marcucci, capogruppo dem al Senato, Pd di stretta osservanza renziana, risponde netto: “Questa non credo sia un'ipotesi sul tappeto”. E al secondo quesito che gli viene posto, se cioè tutte le componenti del Pd, renziani compresi, saranno ...

**Governo : Renzi - ‘Salvini ossessionato da me - relax ex-ministro e omonimo’** : Roma, 26 ago. (AdnKronos) – “Ascoltando la conferenza stampa del prossimo ex ministro dell’Interno ho come l’impressione che Salvini sia leggermente ossessionato da me. E dire che questo caos l’ha fatto tutto da solo. relax, omonimo #NoTax #NoIva”. Lo scrive Matteo Renzi su Fb. L'articolo **Governo: Renzi, ‘Salvini ossessionato da me, relax ex-ministro e omonimo’** sembra essere il primo su ...

Governo - ore decisive : domani le consultazioni e Renzi attacca : 'Via Salvini' : domani, martedì 27 agosto, sarà un'altra giornata decisiva per questa crisi di Governo "sotto l'ombrellone". Continuano le trattative tra Pd e M5S, mentre Matteo Salvini, per scongiurare l'ipotesi di un esecutivo giallorosso è pronto addirittura ad offrire la premiership a Luigi Di Maio. E, in queste ore di accordi e strategie è tornato a parlare anche l'ex premier Matteo Renzi. Il senatore fiorentino ha colto l'occasione per effettuare ...

Governo : Locatelli - ‘Renzi? Cacciato da popolo - farebbe meglio a tacere’ : Palermo, 26 ago. (Adnkronos) - "Una persona che è stata cacciata dal popolo penso non abbia niente altro da dire, se non tacere e starsene in un angolino. Sarebbe meglio". A dirlo a Palermo a margine di un incontro con alcune associazioni al Policlinico, è stato il ministro della Famiglia e delle Di

Giuseppe Conte pronto a tornare al Governo come premier : così può rovinare il piano di Renzi : Durante il G7 a Biarritz la vera star è Giuseppe Conte. Non tanto per la sua spiccata personalità o per il suo ammirevole operato, quanto più per essere al centro di una crisi di governo talmente strana da incuriosire tutti. E così il premier uscente deve replicare alle domande di Angela Merkel, Emm

Crisi di Governo - Matteo Renzi : “Folle perdere l’occasione per mandare a casa i sovranisti” : Matteo Renzi lancia ancora un appello al Pd, affinché trovi un accordo per un esecutivo con il M5S: "Adesso la Crisi di governo è nelle mani dei segretari di partito. Io come tutti auspico che prevalgano la saggezza e la responsabilità, da parte di tutti. Dire 'prima gli italiani' oggi significa dire: mettiamo a posto i conti e garantiamo un governo".Continua a leggere

**Governo : Renzi - ‘Italia protagonista se manda a casa Salvini’** : Roma, 26 ago. (AdnKronos) – “L’Europa deve cambiare linea economica adesso. In Germania arriva la recessione: l’export non basta. Brexit sarà un disastro per tutti. Lo scontro Usa-Russia ci vede alla finestra. Ora è tempo di investimenti, non di austerity. Se manda a casa Salvini, Italia torna protagonista”. Lo scrive su Twitter Matteo Renzi. L'articolo **Governo: Renzi, ‘Italia protagonista se manda a ...

Governo - i renziani chiedono posti - Zingaretti li frena : «Adesso tratto soltanto io» : ROMA «Silenzio, tanto tratto io». Nella continua rincorsa interna alle fughe in avanti dei renziani, il segretario del Pd Nicola Zingaretti si presenta alle 18 al Nazareno per una...

Sarà Conte bis ma dal Governo fuori Di Maio e renziani : Il Conte bis si avvicina ma sola a determinate condizioni. Nicola Zingaretti chiede che Luigi Di Maio rimanga fuori dal

Governo - Zingaretti accerchiato nel Pd : pressing dei renziani per il sì a Conte : È un passaggio difficile quello che Nicola Zingaretti deve affrontare nelle prossime 48 ore. Il colloquio telefonico con Luigi Di Maio non è servito a far capire all'interlocutore...

Governo - diretta. Di Maio : «Conte unico nome per M5S». Renziani in pressing : Zingaretti dia l'ok : Nuova telefonata stamani tra il capo politico M5S Luigi Di Maio e il segretario Dem Nicola Zingaretti. Nel corso della conversazione, a quanto si apprende da fonti qualificate, Luigi Di Maio ha...

Crisi di Governo - il Pd si spacca su Conte : sì di Renzi e veto di Zingaretti (che gioca la "carta Fico") : Formalmente, il confronto prosegue. Prova ne è che oggi pomeriggio, alle 15, si riuniranno i sei «tavoli di lavoro» del Pd per «verificare le condizioni per la nascita di un esecutivo di legislatura» con M5S. Eppure più passano le ore, più i dubbi del Nazareno sulle reali intenzioni dei grillini aum