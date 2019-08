Governo Pd-M5s | rassegnazione dem alla festa dell’Unità | “Importante far fuori Salvini”

Crisi - Salvini al Quirinale : “Governo Pd-M5s? Italiani sconcertati. Disegno che viene dall’Ue” : “Secondo il rituale siamo stati rapidi, precisi, diretti, onesti fino in fondo con il presidente Mattarella cui abbiamo espresso lo sconcerto non della Lega ma di milioni di Italiani rispetto al teatrino della guerra delle poltrone che si verifica da giorni”. Lo dice Matteo Salvini al Quirinale. E continua: “Tutta la storia di questi giorni ci sta confermando che non ci avrebbero mai permesso una manovra coraggiosa formata ...

Governo Pd-M5s - la rassegnazione della base dem alla festa dell’Unità : “Importante far fuori Salvini” : “Non sono contenta per il Governo che sta nascendo, ma c’era l’urgenza di far fuori Salvini”. Sono passati pochi minuti dalle parole pronunciate da Zingaretti al Quirinale, ma tra i militanti Dem della festa Nazionale dell’Unità di Ravenna prevale lo scetticismo sul possibile Governo giallo-rosso. “In Romagna diciamo piuttosto che niente è meglio piuttosto” racconta una signora all’ingresso della festa mentre accanto a lei un addetto alla ...

Governo - Calenda si dimette dal Pd : «Con M5S rapporto nasce male» : Caldenda si dimette. «Con M5S abbiamo rinunciato alle nostre idee e ai nostri valori». E ancora: Sarò coerente, dal primo giorno in cui mi sono iscritto al Pd ho detto che non...

Berlusconi : "M5s-Pd scenario pericoloso - si voti" | Meloni : "In piazza se nascerà il Governo" : Forza Italia e Fratelli d'Italia lanciano l'offensiva contro il possibile governo giallorosso. Berlusconi: "Noi andremmo ancora all'opposizione".

Governo - il nodo vicepremier M5s : Di Maio insiste - ma il Movimento non è compatto. La decisione spetterà a Conte : “Pensino alle soluzioni, non solo a colpire me”. Luigi Di Maio non cede: se il nuovo Governo deve nascere, non basta che ci sia Giuseppe Conte come premier, è la sua richiesta, ma proprio lui deve essere il vice. Sono ore di trattative e contatti frenetici tra Pd e M5s: i democratici hanno dato il via libera al nome scelto dal Movimento per guidare l’esecutivo della discontinuità. In cambio però, chiedono garanzie sulla nuova ...

Governo M5S-Pd : trattativa in corso - cosa cambia il voto su Rousseau : Governo M5S-Pd: trattativa in corso, cosa cambia il voto su Rousseau Governo M5S-Pd: uno degli argomenti più dibattuti in queste che appaiono come ore decisive nella trattativa per la nascita del nuovo esecutivo riguarda la scelta dei vertici del Movimento 5 Stelle di sottoporsi al giudizio della base tramite la piattaforma Rousseau rispetto alla alleanza col Pd e con LeU. In maniera molto esplicita il capo politico Luigi Di Maio ha ...

Diretta consultazioni - Berlusconi da Mattarella/ Video Zingaretti "ok Governo Pd-M5s" : Diretta Video consultazioni Mattarella, dentro FI-Berlusconi: Zingaretti 'ok al Governo Pd-M5s, 5Stelle indichino il Premier, stop stagione dell'odio'

Sul Governo M5S-Pd già aleggia il fantasma di Turigliatto : 24 gennaio 2008, Senato della Repubblica. È sera quando il presidente dell’Aula Franco Marini fatica a gestire una seduta incandescente. Si vota la fiducia al Governo Prodi II. Presenti in aula 319 senatori, votano in 318. La maggioranza è fissata a quota 160. Il senatore Franco Turigliatto, espulso l’anno prima da Rifondazione comunista e confluito nel Gruppo Misto, passa sotto i banchi della Presidenza e vota No. ...

Governo : Lamy - ‘frenano populisti - idea M5S-Pd assurda fino a poco tempo fa’ : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “Il risultato dell’alleanza tra due forze populiste, tra una diciamo più di sinistra e una di destra, non è stato molto impressionante. E infatti oggi si devono rimescolare le carte”. Così all’Adnkronos l’ex direttore generale del Wto ed ex Commissario Ue al commercio, Pascal Lamy sottolineando come un’alleanza Pd e M5S ancora fino a qualche settimana fa apparisse ...

Sondaggi politici e consensi elettorali/ Governo M5s-Pd-LeU bocciato dal 60% : Sondaggi, scenari elettorali politici: Governo Pd-M5s-Leu bocciato dal 60% degli elettori intervistati da Termometro Politico. Ipsos: 'frenata Salvini'

Crisi - Zingaretti al Quirinale : “Sostegno a nuova iniziativa di Governo. M5s indica il premier” : “Abbiamo espresso al presidente della Repubblica il tentativo di dare vita a un nuovo Governo con una nuova maggioranza. Gli abbiamo detto di aver accettato la richiesta del M5S di indicare il nome del presidente del Consiglio dei ministri”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti al termine del colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il nuovo governo porterà “una nuova sfida, ...

Il Pd fa cadere il veto su Conte e dà via libera al Governo con M5s : Il Pd ha dato il via libera al nome di Giuseppe Conte per un secondo mandato da presidente del Coniglio e ha accettato la proposta del Movimento Cinque Stelle di fare un governo insieme. In serata il presidente della Repubblica assumerà la sua decisione, che potrebbe essere comunicata già stasera. "Abbiamo espresso al presidente della Repubblica il sostegno al tentativo di dare vita un un nuovo governo con una nuova maggioranza politica. ...

Pd - la parabola di Calenda : dalla tessera dopo il ko del 4 marzo all’addio nel giorno del nuovo Governo. “Mai col M5s - faccio il mio partito” : Era stato uomo ricercato e corteggiato da Matteo Renzi, buono per tanti ruoli. Prima confermato come viceministro, poi spedito in Europa tra le proteste per la scelta di un politico in ruolo solitamente destinato a un diplomatico. Quindi il rientro a Roma, rapido, appena due mesi dopo, voluto come ministro dello Sviluppo Economico ancora dall’allora premier e senatore di Rignano. Nelle sue mani dossier scottanti, gestiti anche sotto il ...