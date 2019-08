Governo : Orlando - ‘ascoltare Salvini cancella ogni dubbio’ : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “Stiamo conducendo un percorso difficile e con molti rischi. In questi giorni ho avuto non pochi dubbi. Ascoltare Salvini all’uscita delle consultazioni al Quirinale ne ha cancellati d’un colpo tantissimi. L’Italia non può crescere con l’odio, la paura, le minacce quotidiane”. Lo scrive su twitter Andrea Orlando del Pd. L'articolo Governo: Orlando, ‘ascoltare ...

Governo - vertice M5S-Pd. Di Maio : «Si pensi a soluzioni - non a colpire me». Orlando : vicepremier dem. Sì direzione Pd a Zingaretti : Si è conclusa alla Camera la riunione fra le delegazioni di Pd e M5S sulle condizioni per la nascita di un Governo sostenuto dalle due forze. Partecipano, fra gli altri, i capogruppo dem...

Governo - il Pd vuole Orlando vice di Conte. Di Maio punta al Viminale : Misiani in corsa per l’Economia, Bonafede verso la riconferma, De Micheli allo Sviluppo. La squadra su cui M5S e i Dem stanno ragionando per il nuovo esecutivo

Governo : Orlando scrive al Pd - 'serve posizione forte che vada oltre i personalismi' : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - "Il Mezzogiorno ha diritto ad infrastrutture, politiche del lavoro, politiche di sviluppo e adeguamenti normativi che liberino le Amministrazioni comunali da un sistema troppo contorto. Un sistema che unito, ai sempre più pesanti ed insostenibili tagli dei trasferiment

Governo : Orlando - ‘così complicato - serve confronto serio senza furbizie’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “L’altro ieri c’erano i 10 punti tassativi. Ieri alle 14 il taglio dei parlamentari. Alle 21 Conte o morte (questione non posta alle 14). Così è molto complicato….. Un confronto serio, ordinato e senza furbizie è l’unica via per dare un Governo al Paese”. Lo scrive Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, su twitter. L'articolo Governo: Orlando, ‘così complicato, ...

Governo : Orlando - ‘con M5S niente di insormontabile’ : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – “Non ci sono ostacoli insormontabili” sui temi. Lo ha detto Andrea Orlando, vicesegretario Pd, al termine dell’incontro con i 5 Stelle. L'articolo Governo: Orlando, ‘con M5S niente di insormontabile’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Orlando - ‘verifica per esecutivo di svolta - anche nel personale politico’ : Roma, 21 ago. (AdnKronos) – “Oggi la Direzione del Partito Democratico ha votato all’unanimità un ordine del giorno per dare mandato al segretario Nicola Zingaretti di fare una verifica con le altre forze politiche, in particolar modo con il Movimento 5Stelle, per capire se ci sono le condizioni per dare vita a un Governo di svolta, per capire se si possono fare delle cose insieme nell’arco della legislatura per ...