Governo | nuovo incontro Pd-M5S | nodo Di Maio vicepremier

Crisi di Governo - nuovo incontro Pd-M5S. Al Colle attesi Di Maio e Zingaretti : Dopo l’annuncio di Di Maio sul voto sulla piattaforma Rousseau, riparte in salita il confronto tra Cinque Stelle e Dem. Il leader 5 Stelle rivendica il ruolo di vicepremier

Cemento e ambiente - qual è la sfida più grande che aspetta il nuovo Governo : L’Italia di oggi ha bisogno di una vocazione. qualcosa che la rappresenti e colleghi il passato al futuro. L’identità a un progetto. Che cosa meglio dell’ambiente? Il governo giallo-verde è finito. Il suo più grande merito è stato proprio questo: finire. Farci aprire gli occhi e mostrarci cosa rischiavamo di diventare. quali occasioni stavamo perdendo. Sono stati mesi cupi, ma per fortuna non si può vivere di sola rabbia. Le ...

Governo - la diretta – Nuovo tavolo tra le delegazioni Pd e M5s : distanza su Di Maio vicepremier. Oggi si chiudono consultazioni da Mattarella : Ultimo giorno utile a Movimento 5 Stelle e Pd per trovare un accordo da proporre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oggi (mercoledì) si chiuderanno infatti le consultazioni tra le formazioni parlamentari e il Capo dello Stato, con i Democratici che alle 16 saliranno al Quirinale, dopo la presenza in mattinata di Liberi e Uguali e Fratelli d’Italia, seguiti poi da Forza Italia alle 17, Lega alle 18 e, infine, M5s alle 19. ...

Governo - al via nuovo vertice Pd-M5S : 8.24 Continua la trattativa serrata per un accordo di Governo tra M5S e Pd, con un incontro tra le delegazioni anche in vista del secondo giro di consultazioni al Quirinale. Stefano Patuanelli, capogruppo dei 5S, entrando alla Camera per partecipare al vertice, ha affermato: "Ribadisco che i veti non sono mai positivi". Nessuna dichiarazione invece da parte di Francesco D'Uva, capogruppo pentastellato a Montecitorio.

Governo - la diretta – Nuovo tavolo tra le delegazioni Pd e M5s : distanza su Di Maio vicepremier e voto Rousseau. Partiti oggi da Mattarella : Ultimo giorno utile a Movimento 5 Stelle e Pd per trovare un accordo da proporre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. oggi (mercoledì) si chiuderanno infatti le consultazioni tra le formazioni parlamentari e il Capo dello Stato, con i Democratici che alle 16 saliranno al Quirinale, dopo la presenza in mattinata di Liberi e Uguali e Fratelli d’Italia, seguiti poi da Forza Italia alle 17, Lega alle 18 e, infine, M5s alle 19. ...

M5S - rivolta contro Di Maio e i suoi : “Restino fuori dal nuovo Governo” : Gli oppositori interni alzano la voce e avviano trattative parallele con esponenti del Pd. Prende quota il nome di Morra come figura di garanzia. E i fichiani zittiscono Di Battista

NUOVO Governo/ La paura europea che obbliga Pd e M5s ad allearsi : Il GOVERNO Pd-M5s rappresenta l'ultima occasione per non mandare in frantumi il progetto europeo. Ma servono dei cambiamenti anche nell'Ue

Da Bankitalia a Confindustria - già tempo di raccomandazioni al nuovo Governo : Lo spread cala a 182 punti. Era da un mese che non si registrava un valore così basso. Il tasso sul decennale del Tesoro scende all′1,13% e non succedeva dal settembre del 2016. È passata poco più di un’ora dalla formalizzazione della nuova virata, questa volta in positivo, della trattativa tra il Pd e i 5 stelle. I mercati annusano, recepiscono e lanciano indicazioni: bene così, avanti. La stessa ...

Emma Bonino - arriva il primo "vaffa" al nuovo Governo : "Non compriamo a scatola chiusa nemmeno con i saldi" : "+Europa non ritiene di poter garantire il sostegno a un governo di cui non conosciamo niente, non compriamo a scatola chiusa, nemmeno durante i saldi. Così ci riserviamo di esprimere un giudizio definitivo quando saranno chiari gli obiettivi e la definizione del governo, a cominciare da Europa, fin

Nodo vicepremier. Nuovo scoglio nel negoziato per il Governo : È il giorno delle veline, dei messaggi incrociati. La mattina il gelo, da Pd e M5s, all’ora di pranzo gli abboccamenti, la richiesta di segnali incrociati. I 5 stelle domandano una fumata bianca su Giuseppe Conte, dal Nazareno ne trapela una grigia chiara: “Nessuna preclusione”. I Dem chiedono che si spazzi dal campo l’indigeribile ipotesi di Luigi Di Maio al Ministero dell’Interno, non contenti delle ...

Salvini : "M5s e Pd come De Mita e Fanfani. Conte bis? Un nuovo Governo Monti" : “Se avete in testa di fare questa spartizione di poltrone per escludere Salvini e acconsentire a Bruxelles fatela, ma in fretta”. Si rivolge al Pd e al Movimento 5 stelle Matteo Salvini, che interviene sulla crisi di governo con una nuova diretta Facebook. “O fate in fretta - e poi spiegate agli italiani come fate a tenere insieme un governo che ha dentro, M5s e Pd, tutto e il contrario di tutto - oppure al voto”, ...

Flat tax - riforma fiscale e autonomie : riforme cancellate dal nuovo Governo : Flat tax, riforma fiscale e autonomie: riforme cancellate dal nuovo governo Con un nuovo governo le riforme tanto attese rischiano di sfumare sul viale del tramonto. È questo uno dei timori del Nord e di chi tifava e tifa ancora Lega. Addio alla Flat tax, ma anche alle autonomie, sulle quali avrebbe dovuto esserci una risposta lo scorso febbraio, ma alla fine si fa ancora attendere. E con la caduta del governo Conte (che sia riproposto in ...

Btp ai minimi degli ultimi 3 anni sull'ipotesi di un nuovo Governo : Lo spread Btp-Bund è calato in area 187 punti base, il recupero dei titoli di Stato giova al settore delle banche italiane

Nuovo Governo - accordo a rischio : Di Maio accusa il Pd di pensare solo alle poltrone : Le trattative per il Nuovo governo a trazione Cinquestelle e Partito Democratico hanno subito uno stop di carattere probabilmente strategico. L'incontro avvenuto nella serata e conclusosi nel cuore della notte tra le delegazioni dei due partiti sembra abbia avuto un esito al momento negativo. Il summit avrebbe deluso fortemente i pentastellati soprattutto dal punto di vista dei contenuti e l'accusa del capo politico Luigi Di Maio sarebbe stata ...