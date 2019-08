Governo M5S-Pd | trattativa ancora in bilico Tra i nodi Di Maio vice premier e voto su

Nardella è un "sostenitore convinto" dell'accordo di Governo tra M5s e Pd : “Renzi ha lanciato un'ottima idea e Zingaretti la sta sviluppando bene e in maniera ferma, preoccupandosi di salvaguardare la coerenza. Io ho fiducia in lui in questo momento. Se parliamo con chiarezza e senza tatticismi non c'è da aver paura” di un effetto-pastrocchio. Il sindaco di Firenze Dario Nardella non si sente “un tifoso” ma “un sostenitore convinto sì” del nuovo accordo Pd-5Stelle per un governo di colore giallorosso. Ed esplicita il ...

Diretta Crisi di Governo - secondo giorno di consultazioni al Quirinale : al Colle M5S-Pd : Seconda giornata di consultazioni al Quirinale per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dovrà incontrare entro questo pomeriggio le forze politiche che potranno dare vita ad un nuovo esecutivo: si profila un Conte bis, che sarà chiamato a guidare il nostro Paese per tutta la durata della legislatura. Proseguono gli incontri tra i due schieramenti politici che si presenteranno dinanzi al Capo dello Stato per ottenere l'incarico ...

Sondaggi : nell’ultimo mese tutti i leader in calo - ma per Conte il 52% delle preferenze. Ma solo 1 su 5 sostiene il Governo Pd-M5s : In questa crisi di governo i cittadini si fidano, soprattutto, di Sergio Mattarella, mentre, nonostante la Lega sia ancora il primo partito, cala vertiginosamente l’indice di fiducia del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che perde quasi 15 punti percentuali rispetto alle precedenti rilevazioni. A fotografare il sentiment degli italiani è un Sondaggio Ipsos realizzato per il Corriere della Sera. Secondo i dati raccolti dalla ...

Governo - la diretta – Nuovo tavolo tra le delegazioni Pd e M5s : distanza su Di Maio vicepremier. Oggi si chiudono consultazioni da Mattarella : Ultimo giorno utile a Movimento 5 Stelle e Pd per trovare un accordo da proporre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oggi (mercoledì) si chiuderanno infatti le consultazioni tra le formazioni parlamentari e il Capo dello Stato, con i Democratici che alle 16 saliranno al Quirinale, dopo la presenza in mattinata di Liberi e Uguali e Fratelli d’Italia, seguiti poi da Forza Italia alle 17, Lega alle 18 e, infine, M5s alle 19. ...

Governo - al via nuovo vertice Pd-M5S : 8.24 Continua la trattativa serrata per un accordo di Governo tra M5S e Pd, con un incontro tra le delegazioni anche in vista del secondo giro di consultazioni al Quirinale. Stefano Patuanelli, capogruppo dei 5S, entrando alla Camera per partecipare al vertice, ha affermato: "Ribadisco che i veti non sono mai positivi". Nessuna dichiarazione invece da parte di Francesco D'Uva, capogruppo pentastellato a Montecitorio.

Governo - la diretta – Nuovo tavolo tra le delegazioni Pd e M5s : distanza su Di Maio vicepremier e voto Rousseau. Partiti oggi da Mattarella : Ultimo giorno utile a Movimento 5 Stelle e Pd per trovare un accordo da proporre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. oggi (mercoledì) si chiuderanno infatti le consultazioni tra le formazioni parlamentari e il Capo dello Stato, con i Democratici che alle 16 saliranno al Quirinale, dopo la presenza in mattinata di Liberi e Uguali e Fratelli d’Italia, seguiti poi da Forza Italia alle 17, Lega alle 18 e, infine, M5s alle 19. ...

M5S - rivolta contro Di Maio e i suoi : “Restino fuori dal nuovo Governo” : Gli oppositori interni alzano la voce e avviano trattative parallele con esponenti del Pd. Prende quota il nome di Morra come figura di garanzia. E i fichiani zittiscono Di Battista

Governo M5s-Pd - ora o mai più : gli ostacoli sono Di Maio vicepremier e voto su Rousseau : Oggi le consultazioni decisive, nelle intenzioni di Mattarella la crisi deve avere subito uno sbocco. Di Maio sarebbe...

Governo PD-M5S/ Jobs Act e Decreto dignità - un "matrimonio" che fa bene al lavoro? : Continua la trattativa per formare un GOVERNO tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico. Difficile immaginare un'intesa sul lavoro

Consultazioni Mattarella - diretta video Colle/ Governo Pd-M5s vicino : Lega-FdI-FI.. : Consultazioni al Colle, tutti i partiti da Mattarella: diretta streaming video, molto vicino l'accordo per il Governo Pd-M5s. All'opposizione Lega-FdI-FI

NUOVO Governo/ La paura europea che obbliga Pd e M5s ad allearsi : Il GOVERNO Pd-M5s rappresenta l'ultima occasione per non mandare in frantumi il progetto europeo. Ma servono dei cambiamenti anche nell'Ue

Il M5s implora alleanze in Ue e spera che il Governo giallo-rosso aiuti : Bruxelles. Per il Movimento 5 stelle la fine del governo con Matteo Salvini potrebbe aprire le porte di un gruppo politico rispettabile all’Europarlamento. Almeno questo è l’auspicio dei 14 eurodeputati pentastellati, nel momento in cui tutta l’Unione europea guarda con il fiato sospeso alla trattat

Governo - Pd-M5S : Conte sblocca ma intesa in bilico su Di Maio vicepremier e voto su Rousseau : Prima lo sblocco della trattativa per il Governo giallorosso. Poi la frenata, dopo il ritorno alla carica di Luigi Di Maio per mantenere il ruolo di vicepremier che il Pd vorrebbe solo per un suo...

Leu conferma sì a un Governo M5s-Pd - per +Europa “oggetto misterioso” : Opinioni discordi dal gruppo misto di fronte al possibile nuovo governo M5s-Pd. "Abbiamo confermato al Presidente della Repubblica la disponibilità dei senatori di Leu e della maggioranza del gruppo misto a verificare la possibilità di dar vita a quel governo di svolta di cui il Paese ha bisogno. Non abbiamo esercitato né veti né pregiudiziali sui nomi". Così Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto del Senato, a nome di Liberi e Uguali ...