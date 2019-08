Governo M5S-Pd | si litiga sul nome di Di Maio Vicepremier

Governo - vertice M5S-Pd alla Camera. Orlando : «Serve vice dem». Zingaretti : «Io ottimista - dare futuro all'Italia» : È conclusa alla Camera la riunione fra le delegazioni di Pd e M5S sulle condizioni per la nascita di un Governo sostenuto dalle due forze. Partecipano, fra gli altri, i capogruppo dem Graziano...

Governo - vertice M5S-Pd alla Camera. Orlando : «Serve vice dem». Zingaretti : «Io ottimista - dare futuro all'Italia» : È conclusa alla Camera la riunione fra le delegazioni di Pd e M5S sulle condizioni per la nascita di un Governo sostenuto dalle due forze. Partecipano, fra gli altri, i capogruppo dem Graziano...

Governo - nuovo incontro Pd-M5S - nodo Di Maio vicepremier : Previsto questa mattina un nuovo incontro tra le delegazioni del Pd e quella del M5S in vista della formazione del nuovo Governo.

Governo : PD e M5S si allontanano nella notte - in corso nuova riunione : AGGIORNAMENTO ORE 9:30 - Ha preso il via alla Camera la riunione tra le delegazioni di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. All'incontro stanno partecipando, tra gli altri, i dem Graziano Delrio e Andrea Marcucci, mentre per i pentastellati ci sono anche Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva. Il M5S non vuole rinunciare ad un ministero per Luigi Di Maio, i dem ribadiscono di non voler porre veti, ma non vorrebbero Di Maio nell’esecutivo. ...

Sfida di Di Maio - Governo in salita : il Pd apre a Conte - ma boccia il capo M5S : Il governo torna in bilico a mezzanotte: Luigi Di Maio insiste per avere il ruolo di vicepremier e addirittura annuncia il voto online, successivamente a un eventuale affidamento del preincarico a...

Governo - rivolta degli eletti M5S : «Di Maio ritiri voto su Rousseau» : Chat roventi e tensione alle stelle. Sta scoppiando una mini rivolta all'interno del gruppo parlamentare M5S dopo la scelta di Luigi Di Maio di indire una votazione sulla piattaforma Rousseau per...

Crisi di Governo - nuovo incontro Pd-M5S. Al Colle attesi Di Maio e Zingaretti : Dopo l’annuncio di Di Maio sul voto sulla piattaforma Rousseau, riparte in salita il confronto tra Cinque Stelle e Dem. Il leader 5 Stelle rivendica il ruolo di vicepremier

Crisi di Governo - D’Uva : “Sarebbe assurdo se trattativa Pd-M5s si incagliasse sui nomi” : Uscendo da palazzo Chigi il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Francesco D’Uva, ha commentato la trattativa in corso tra Partito democratico e Movimento 5 stelle. Incalzato dai cronisti alla fine ha risposto: “Sarebbe assurdo se si incagliasse sui nomi”. L'articolo Crisi di governo, D’Uva: “Sarebbe assurdo se trattativa Pd-M5s si incagliasse sui nomi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo : PD e M5S si allontanano nella notte - intesa più difficile? : Partito Democratico e Movimento 5 Stelle tornano ad incontrarsi di buon mattino, ma nella notte le parti si sono allontanate. Alle 8:30 di stamane era in programma un tavolo per il programma, ma fonti vicine ai pentastellati non hanno confermato. Dopo aver raggiunto l’intesa di massima sul nome del premier Giuseppe Conte, i due partiti che stanno lavorando per comporre il nuovo esecutivo si sarebbero bloccati su altri nomi e/o poltrone. Il ...

Nardella è un "sostenitore convinto" dell'accordo di Governo tra M5s e Pd : “Renzi ha lanciato un'ottima idea e Zingaretti la sta sviluppando bene e in maniera ferma, preoccupandosi di salvaguardare la coerenza. Io ho fiducia in lui in questo momento. Se parliamo con chiarezza e senza tatticismi non c'è da aver paura” di un effetto-pastrocchio. Il sindaco di Firenze Dario Nardella non si sente “un tifoso” ma “un sostenitore convinto sì” del nuovo accordo Pd-5Stelle per un governo di colore giallorosso. Ed esplicita il ...

Governo M5S-Pd - trattativa ancora in bilico. Tra i nodi Di Maio vice premier e voto su Rousseau : Nonostante l'irrigidimento del confronto è in corso il tavolo convocato per le 8.30 di questa mattina tra le delegazioni Pd e M5S. L'intesa potrebbe essere comunque essere siglata solo all'ultimo momento, poco prima della salita al Quirinale delle delegazioni del Pd e dei 5 Stelle per le consultazioni del capo dello Stato