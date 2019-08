Governo - Luigi Di Maio conferma l'accordo con il Pd per un Conte bis : La notizia è arrivata in questi minuti direttamente dal leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio. Infatti, secondo quanto si apprende dalle sue parole, si sarebbe trovato un accordo politico con il Partito Democratico per dare vita a nuovo Esecutivo. Lo stesso dovrebbe essere presieduto sempre da Giuseppe Conte, al quale quindi spetterà il compito di formare la nuova squadra di ministri che governerà il Paese. La crisi governativa che ...

Governo - Luigi Di Maio : «C'è accordo con Pd per Conte premier. Ho rifiuato offerta della Lega di fare il presidente del Consiglio» : «Oggi abbiamo detto che c'è un accordo politico con il Pd affinché Giuseppe Conte possa diventare di nuovo presidente del Consiglio». Lo afferma il capo politico del M5S...

Crisi di Governo : l’annuncio di Luigi Di maio : Colpo di scena in tarda serata. Il leader del M5S nel blog del Movimento ha scritto che “solo se il voto” su Rousseau, “sarà positivo la proposta di progetto di governo sarà supportata dal MoVimento 5 Stelle”. E ha poi fissato i tempi, spiegando che “il voto dovrebbe avvenire entro la prossima settimana”. “Gli iscritti – si legge sul post – hanno e avranno sempre l’ultima ...

Governo - è stallo nelle trattative : il PD incolpa le 'ambizioni' di Luigi Di Maio : Le trattative per la composizione di un nuovo Governo dopo la crisi aperta da Matteo Salvini e le polemiche dimissioni del Presidente del Consiglio Conte si stanno pericolosamente complicando. Il Movimento Cinque Stelle, dopo l'incontro-fiume della scorsa notte con il PD ha annullato l'appuntamento concordato per questa mattina alle ore 11 a palazzo Chigi. La motivazione addotta dai vertici pentastellati è dovuta al tentennamento dei democratici ...

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - vertice alle 18 a Palazzo Chigi : Governo Pd-M5s - la stretta decisiva : Si stanno dirigendo a Palazzo Chigi: alle 18 Luigi Di Maio, lasciato il vertice del M5s, incontrerà il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Bocche cucite sia fuori dalla casa di Pietro Dettori (dove si è riunito lo stato maggiore grillino) e dal Nazareno, da dove però filtra una netta apertura nella

Luigi Di Maio a Bruno Tabacci : "Se non facciamo questo Governo col Pd siamo morti". La confidenza "rubata" : La conversazione tra Luigi Di Maio e Bruno Tabacci la dice lunga sulla trattativa in corso tra Movimento 5 stelle e Pd. "È uno dei momenti di svolta della politica", dice quest'ultimo, secondo quanto riporta Augusto Minzolini su Il Giornale. Il giornalista ha ascoltato la loro chiacchierata. "Ce ne

Luigi Di Maio - la proposta alla Lega : Governo giallo-verde con Matteo Salvini fuori dalla squadra : Tutto è possibile oggi 20 agosto: "Può saltare tutto, può saltare la trattativa tra Movimento 5 stelle e Pd, Giuseppe Conte può ritrovarsi a guidare ancora un governo giallo-verde. Può succedere che Luigi Di Maio riesca a convincere Matteo Salvini ad accettare una resa umiliante proponendogli un nuo

Luigi Bisignani - fonti riservatissime : "Il Governo più comunista di sempre - la folla sotto il Quirinale" : "Questa crisi è grottesca". Parola di Luigi Bisignani, che sul Tempo immagina un colloquio in Paradiso tra Giulio Andreotti e Francesco Cossiga che gli fa trarre le seguenti conclusioni: a chi chiede le elezioni viene dato del fascista, chi vuole impedirle è trattato come un vero democratico. E se M

Governo : Salvini sarebbe pronto a offrire la presidenza del Consiglio a Luigi Di Maio : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini pur di far rientrare la crisi di Governo sarebbe pronto ad offrire la presidenza del Consiglio a Luigi Di Maio. A sostenere l'incredibile colpo di scena sarebbero dei parlamentari del Pd. Tra dem e M5S, in attesa di sviluppi, si sarebbero intanto sospesi tutti i contatti. Il leader dei pentastellati ha subito smentito con un post su Facebook: "Leggo continue fake news - ha scritto - ma sono tutte cose che ...

Gianluigi Paragone - la profezia sul Governo Pd-M5s : "E magari poi la Boschi...". Scenario horror sulle banche : "E magari poi alla Commissione d’inchiesta sulle banche dovrei essere votato dalla Boschi? Sì, vabbè…". Un post brevissimo ma significativo, quello del grillino Gianluigi Paragone, che su Fb sembra escludere categoricamente qualsiasi ipotesi di inciucio tra renziani e grillini. Lo fa con ironia, ma

Luigi Di Maio - l'ultima trovata grillina : al via un Governo di minoranza. L'ipotesi delirante : Il Movimento 5 Stelle è allo sbaraglio. Ora tra i grillini c'è anche chi lancia la proposta di un governo di minoranza per varare le riforme già in atto e per assicurare stabilità in un'eventuale fase di transizione. L'iniziativa, date le numerose difficoltà nel realizzarla, sembra perlopiù - per il

Crisi di Governo - cosa vuole fare adesso Luigi Di Maio : Dopo le aperture di Matteo Renzi e di Beppe Grillo a soluzioni alternative per risolvere la Crisi di governo scatenata da Matteo Salvini, Luigi Di Maio mette nero su bianco la strategia del Movimento 5 Stelle: prima il voto sul taglio dei parlamentari, poi la mozione di sfiducia a Conte e infine palla al Presidente della Repubblica.Continua a leggere

Luigi Di Maio sulla crisi di Governo : "Nessun inciucio. Ci affidiamo a Mattarella" : No agli inciuci, né ai giochi di palazzo. Per Luigi Di Maio questa è la linea M5s per la gestione della crisi di governo.Per il vicepremier 5 stelle la priorità ora è completare l’iter della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari. Poi la parola alle Camere per la sfiducia: “Approvato il taglio dei parlamentari, ci rivediamo subito in aula per capire chi abbia davvero intenzione di sfiduciare ...

Crisi di Governo - la “verità” di Luigi Di Maio : Il leader del Movimento 5 Stelle scrive un lungo post sul suo profilo Facebook per spiegare la sua versione dei fatti, chiedere il voto dopo il taglio dei parlamentari e lanciare un altro durissimo attacco a Matteo Salvini: "Anche l’inganno prima o poi si paga. Basta vedere che fine ha fatto quello dello stai sereno”.Continua a leggere