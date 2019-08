Governo | la diretta – Nuovo tavolo tra le delegazioni Pd e M5s | distanza su Di Maio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Ultimo giorno utile a Movimento 5 Stelle e Pd per trovare un accordo da proporre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oggi (mercoledì) si chiuderanno infatti le consultazioni tra le formazioni parlamentari e il Capo dello Stato, con i Democratici che alle 16 saliranno al Quirinale, dopo la presenza in mattinata di Liberi e Uguali e Fratelli d’Italia, seguiti poi da Forza Italia alle 17, Lega alle 18 e, infine, M5s alle 19. Ultimo giorno, quindi, per trovare una soluzione ai punti su cui si sono incagliati i due partiti: superato il veto su Giuseppe Conte premier, adesso c’è da trovare un accordo sulla consultazione sulla piattaforma Rousseau e stabilire se e quale ruolo ricoprirà Luigi Dinelesecutivo, con i Dem che chiedono una vicepresidenza unica. Per questo, alle 8.30 si aprirà untra ledi Pd e M5s. Ieri il blocco, poi ...

