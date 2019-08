Governo | Di Maio cita Nenni e critica Salvini | “Non scappiamo da promesse agli italiani”

Di Maio conferma l'accordo col Pd per il Governo : Dopo un colloquio durato appena dieci minuti, la delegazione M5s, guidata dal capo politico Luigi Di Maio, conferma il raggiungimento di un'intesa con il Pd su un nuovo governo guidato da Conte. "Se nelle prossime ore il presidente della Repubblica affidasse l'incarico al presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiederò che si parta dal programma e solo dopo si potrà decidere chi sarà chiamato a decidere le ...

Da Pd ok a Zingaretti per verifica Governo - Di Maio chiede soluzioni : Da Pd ok a Zingaretti per verifica Governo, Di Maio chiede soluzioni.La direzione del Partito Democratico ha approvato la relazione di Zingaretti

Governo - il nodo vicepremier M5s : Di Maio insiste - ma il Movimento non è compatto. La decisione spetterà a Conte : “Pensino alle soluzioni, non solo a colpire me”. Luigi Di Maio non cede: se il nuovo Governo deve nascere, non basta che ci sia Giuseppe Conte come premier, è la sua richiesta, ma proprio lui deve essere il vice. Sono ore di trattative e contatti frenetici tra Pd e M5s: i democratici hanno dato il via libera al nome scelto dal Movimento per guidare l’esecutivo della discontinuità. In cambio però, chiedono garanzie sulla nuova ...

Crisi di Governo - M5S : voto su Rousseau - Conte d’accordo Di Maio : «Basta colpirmi - ora soluzioni» Pd : stasera nome premier. Calenda lascia : I pentastellati chiedono che il patto sia avallato dagli iscritti tramite la piattaforma informatica. «Conte può accettare l’incarico con riserva». Il Pd dà mandato a Zingaretti per la trattativa. Delrio: oggi il nome, poi sarà una strada lunga

Paolo Becchi a Di Maio e Casaleggio : "La Rete decreterà le sorti del Governo? Ma chissà se Mattarella accetta" : "Non è detto che il suicidio che ha proposto Grillo vada in porto. Viene lasciata agli attivisti la possibilità di opporsi votando sulla piattaforma Rousseau". Paolo Becchi aggiorna lo stallo sulla crisi di governo, che vede due forze politiche - Pd e M5s - alle prese con un matrimonio non solo cont

Crisi di Governo : oggi 28 agosto incontro dem e M5s - poi Salvini e Di Maio dal Presidente : oggi ci sarà l'ultimo giro di consultazioni. Il Presidente Sergio Mattarella, incontrerà i "big": Matteo Salvini e Luigi Di Maio saliranno al Colle nel pomeriggio. Questa mattina alla Camera dei Deputati delegazioni del Partito democratico e M5s s'incontreranno nuovamente per sciogliere i diversi nodi che, al momento, impediscono la formazione di un governo giallorosso. Continuano trattative tra M5S-Pd Dopo l'ennesima frenata delle scorse ore, ...

Le trame di Di Maio per evitare un Governo M5s-Pd : Questa mattina, ospite di Omnibus su La7, il direttore Claudio Cerasa ha parlato della crisi di governo e delle trattative in corso tra Pd e M5s per la costituzione di un nuovo esecutivo. La situazione attuale conferma la tesi che evidenzia "come all'interno del Movimento 5 stelle ci sia una profond