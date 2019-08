Governo | Conte al Quirinale domani alle 9 30 Di Maio | «Prima programma | poi i nomi» Pd

L’incredibile leadership di Conte nel Governo senza più leader : Roma. “Ma questa cosa di Rousseau dobbiamo farla per forza?”. Ci sono momenti in cui anche una sola frase, una domanda gettata lì con apparente noncuranza, rende in una scintilla l’interezza di un nuovo equilibrio, ridisegna forse rapporti politici e personali, chissà, anche geometrie e persino gera

Nuovo Governo : Mattarella convoca Conte ma Grillo chiede un passo indietro ai 5 stelle : Conte salirà alle 9:30 al Quirinale sorretto dalla nascente alleanza tra Movimento 5 stelle e Partito Democratico. Ma come...

Beppe Grillo - granata sul Governo di Pd e M5s : "Ministri tecnici e sottosegretari politici" - Conte nel sacco : La granata di Beppe Grillo sull'accordo appena trovato tra Pd e M5s. A pochi minuti dalla convocazione ufficiale del Quirinale di Giuseppe Conte come premier incaricato, "l'elevato" guru fondatore del Movimento interviene cambiando le carte in tavola del futuro governo: "grandi personalità e tecnici

Governo - la diretta – Ok da M5s e Pd : Mattarella ha convocato Conte. Zingaretti : “Non è una staffetta ma nuova sfida”. Di Maio : “Prima i contenuti - poi i nomi. Lega mi ha offerto di fare il premier - no grazie” : C’è l’accordo politico tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle per il Conte 2. Entrambe le deLegazioni hanno comunicato a Sergio Mattarella la convergenza sul nome del premier uscente, convocato dal Quirinale giovedì alle 9.30 per ricevere l’incarico. A spiegare l’intesa al Quirinale sono stati prima i dem, dicendo di aver “accettato la proposta” pentastellata di “indicare in quanto partito di ...

