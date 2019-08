Governo | Conte al Colle domani alle 9 30 M5S-Pd | intesa sul Conte-bis Di Maio | «Destra

Crisi di Governo - da Pd e M5S il sì a Conte. Salvini : «Accordo indecoroso che risponde a un disegno straniero» : Di Maio: «La Lega mi voleva premier, ma io non cerco poltrone». Zingaretti: «Nessuna staffetta, dobbiamo lavorare per il Paese». L’incognita del voto su Rousseau

Crisi - Di Maio lancia il Conte bis : “Accordo politico con il Pd per Governo di lungo termine” : “Diciamo grazie al presidente Mattarella per la sua sensibilità istituzionale”. Lo ha detto Luigi Di Maio al Quirinale. “Una forza politica ha staccato la spina al governo dopo il rimborso ai truffati delle banche, il reddito di cittadinanza, nuove politiche sulla immigrazione e che si era guadagnato il rispetto europeo”, sostiene. “In politica ci sono due categorie, quelli che la fanno e quelli che se ne ...

Crisi di Governo - il Pd ufficializza il sì a Conte : “Abbiamo riferito al Presidente di aver accettato la proposta del Movimento 5 Stelle di indicare, in quanto partito di maggioranza relativa, il nome del presidente del Consiglio, nome indicato dal M5S nei giorni scorsi”. Lo ha detto Nicola Zingaretti al termine della consultazioni della delegazione Pd al Quirinale. “Abbiamo risolutamente confermato al presidente Mattarella, in sintonia con quanto detto in occasione del nostro ...

Il Pd dà via libera a Conte premier. Salvini - "un Governo deciso dall'Europa" : Il Pd ha dato il via libera al nome di Giuseppe Conte per un secondo mandato da presidente del Consiglio e ha accettato la proposta del Movimento Cinque Stelle di fare un governo insieme. In serata il presidente della Repubblica assumerà la sua decisione, che potrebbe essere comunicata già stasera. Un passo in avanti che ha spinto Carlo Calenda a lasciare il Partito Democratico. "Abbiamo espresso al presidente della Repubblica il ...