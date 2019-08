Governo | Calenda si dimette dal Pd | «Con M5S rapporto nasce male»

Nuovo Governo - dissensi nel PD : Calenda si dimette con polemica - Richetti vota 'no' : La nuova alleanza di Governo tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico, che in serata dovrebbe ricevere l'imprimatur dal presidente della Repubblica al termine del secondo giro di consultazioni miete, come prevedibile, alcune "vittime" tra gli esponenti dei due schieramenti. Se tra le fila dei pentastellati le voci più critiche sono rappresentate in parte da Alessandro Di Battista e soprattutto dal senatore Gianluigi Paragone, che ha già ...

Pd - la parabola di Calenda : dalla tessera dopo il ko del 4 marzo all’addio nel giorno del nuovo Governo. “Mai col M5s - faccio il mio partito” : Era stato uomo ricercato e corteggiato da Matteo Renzi, buono per tanti ruoli. Prima confermato come viceministro, poi spedito in Europa tra le proteste per la scelta di un politico in ruolo solitamente destinato a un diplomatico. Quindi il rientro a Roma, rapido, appena due mesi dopo, voluto come ministro dello Sviluppo Economico ancora dall’allora premier e senatore di Rignano. Nelle sue mani dossier scottanti, gestiti anche sotto il ...

Governo : Calenda - ‘non sarei mai entrato in esecutivo che non condivido’ : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “Non sarei potuto entrare in un Governo che non condividevo. E credimi nulla mi avrebbe fatto più felice che poter tornare al Mise. Nulla. è il lavoro che ho amato di più. Ma non si può. La reputazione è una”. Lo scrive su twitter Carlo Calenda. L'articolo Governo: Calenda, ‘non sarei mai entrato in esecutivo che non condivido’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Consultazioni Governo Quirinale 2019 : calendario oggi 28 agosto : Consultazioni governo Quirinale 2019: calendario oggi 28 agosto Giornata importante per il futuro della politica italiana. Quali strade prenderà il Movimento 5 Stelle? Riuscirà il legame con il Partito Democratico, un tempo impensabile. C’è da precisare che di recente ci sono state delle frizioni tra le due forze politiche, ma le notizie si rincorrono (contraddittorie) in queste ultime concitate ore. Tra veti, richieste e imposizioni, oggi ...

Governo : Morani a Calenda - ‘rispetti lavoro Zingaretti e eviti certe uscite’ : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “è in atto una trattativa decisa all’unanimità dalla direzione del partito che ti ha eletto al Parlamento europeo. Per rispetto del lavoro difficile che Zingaretti sta portando avanti e il cui esito non è per nulla scontato, sarebbe il caso di evitare queste uscite”. Lo scrive su twitter Alessia Morani del Pd rispondendo a Carlo Calenda.L'articolo Governo: Morani a Calenda, ...

Governo : Calenda - ‘calarsi le braghe non si può - un po’ di orgoglio’ : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “Non c’è esito. Ci sono ultimatum da parte di Grillo e Di Maio su un Pdc trasformista che ha firmato tutte le peggiori porcate del Governo giallo verde. Nicola Zingaretti aveva detto no. Calarsi le braghe non si può. Il tempo scadeva ieri. Basta ritrovate un po’ di orgoglio diamine!!!”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda. L'articolo Governo: Calenda, ‘calarsi le braghe non si ...

Crisi di Governo 2019 : calendario delle consultazioni e iter : (Foto Quirinale) In questa pazza Crisi di Governo 2019, comincia oggi, 27 agosto, il secondo giro di consultazioni indetto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la prima tornata di incontri tenutasi il 21-22 agosto. Il nuovo giro di incontri parte oggi e si conclude domani, mercoledì 28, con la decisione finale. Mattarella rivedrà i presidenti delle due Camere e tutti i gruppi politici, in un fitto calendario che auspica ...