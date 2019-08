Google Pixel 4 svelato da queste due foto leak | ecco com’è davanti e dietro

Google Pixel Watch con una fotocamera? Guardate questo brevetto : Lo USPTO pubblica le informazioni relative a uno smartWatch con fotocamera inclusa, registrato da Google. Sarà l'attesissimo Google Pixel Watch? L'articolo Google Pixel Watch con una fotocamera? Guardate questo brevetto proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 si mostra in una “video presentazione” non ufficiale : Google Pixel 4 si mostra in nuovi render e in una sorta di video presentazione non ufficiale, che ne conferma il design visto finora e i tratti distintivi. L'articolo Google Pixel 4 si mostra in una “video presentazione” non ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Google e OnePlus guadagnano terreno negli Stati Uniti grazie a Pixel 3a e OnePlus 7 Pro : Quest'anno Samsung, LG e ZTE hanno subito riduzioni delle vendite, mentre OnePlus e Google hanno guadagnato terreno negli Stati Uniti nei confronti di altri produttori dopo il lancio di Google Pixel 3a e OnePlus 7 Pro. OnePlus ha registrato una crescita del 152% anno su anno nelle vendite, mentre Google è arrivata al secondo posto con una crescita dell'88%. L'articolo Google e OnePlus guadagnano terreno negli Stati Uniti grazie a Pixel 3a e ...

Ora potete scattarvi selfie con emoji AR anche con i Google Pixel 3a : Google vuole che ci siano sempre meno differenze fra i piccoli Google Pixel 3a e i Google Pixel 3 e così rilascia un aggiornamento per l'app Playground che porta con sé una gradita e attesa novità. L'articolo Ora potete scattarvi selfie con emoji AR anche con i Google Pixel 3a proviene da TuttoAndroid.

Android Q dovrebbe portare sui Google Pixel stili e orologi personalizzabili : Android Q potrebbe introdurre sui Google Pixel un menù appositamente dedicato alla personalizzazione di stili, orologi, sfondi e quant'altro. L'articolo Android Q dovrebbe portare sui Google Pixel stili e orologi personalizzabili proviene da TuttoAndroid.

Comprate un Google Pixel 3 sul Google Store entro il 30 settembre per ricevere 6 mesi di YouTube Music gratis : Google, in vista di queste ultime settimane calde dell’anno, lancia una promozione molto interessante che permette di acquistare i suoi attuali smartphone di punta, cioè Pixel 3 e Pixel 3 XL, con un gradito regalo. L'articolo Comprate un Google Pixel 3 sul Google Store entro il 30 settembre per ricevere 6 mesi di YouTube Music gratis proviene da TuttoAndroid.

Google pagherà 7 - 25 milioni di dollari per risolvere la class action per il difetto al microfono dei Pixel : Ieri Google ha annunciato di aver accettato di pagare 7,25 milioni di dollari per risolvere la causa del microfono difettoso nei dispositivi Pixel di prima generazione, risarcendo tutti gli utenti che hanno riscontrato il difetto sullo smartphone originale e sui dispositivi ricevuti in sostituzione con una somma che potrà arrivare fino a 500 dollari. L'articolo Google pagherà 7,25 milioni di dollari per risolvere la class action per il difetto ...

La fotocamera di Google Pixel 4 ha grosse sorprese in serbo - intanto ecco nuove foto dal vivo : Un nuovo avvistamento ci ha mostrato il probabile design anteriore dei nuovi Google Pixel 4, la cui fotocamera potrebbe fare di nuovo la differenza. L'articolo La fotocamera di Google Pixel 4 ha grosse sorprese in serbo, intanto ecco nuove foto dal vivo proviene da TuttoAndroid.

I Pixel 4 saranno la svolta di Google : 6 GB di RAM - Smooth Display - DSLR e tanto altro nel nuovo leak : Ecco tante informazioni sul design, sulle specifiche tecniche e sulle funzioni dei Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL! L'articolo I Pixel 4 saranno la svolta di Google: 6 GB di RAM, Smooth Display, DSLR e tanto altro nel nuovo leak proviene da TuttoAndroid.

Android Q beta 6 è qui - pronto al download per i Google Pixel : ecco le novità - anche per le gesture : Android Q beta 6 è qui ed è in roll out da questa sera per i Google Pixel supportati, come annunciato da Google, per affinare le ultime cose prima del rilascio attraverso il ramo stabile. L'articolo Android Q beta 6 è qui, pronto al download per i Google Pixel: ecco le novità, anche per le gesture proviene da TuttoAndroid.

Guardate com’è il laboratorio di design Google dove nascono i Pixel : Google si è lanciata recentemente nello sviluppo e produzione di diversi prodotti hardware come ad esempio gli smartphone Pixel e i device per la domotica Home Nest. La parola d’ordine è sempre stata quella del minimalismo associata all’essenzialità delle linee. Di recente, le porte del laboratorio segreto a Mountain View dove si disegnano gli apparecchi […] L'articolo Guardate com’è il laboratorio di design Google dove ...

Alcuni Google Pixel 3 hanno un problema alla fotocamera mentre Google Play Film mostra i sottotitoli anche se sono disattivati : Negli ultimi mesi si sono fatte numerose le lamentele di possessori del Google Pixel 3 relative alla fotocamera posteriore dello smartphone. Ecco tutti i dettagli L'articolo Alcuni Google Pixel 3 hanno un problema alla fotocamera mentre Google Play Film mostra i sottotitoli anche se sono disattivati proviene da TuttoAndroid.

Le fotocamere di Google Pixel 4 XL si mostrano nei nuovi render delle cover : Google Pixel 4 XL è comparso in una serie di nuovi render provenienti da produttori di cover che si soffermano sul retro del device. L'articolo Le fotocamere di Google Pixel 4 XL si mostrano nei nuovi render delle cover proviene da TuttoAndroid.

Aggiornate i vostri amati Google Pixel - sono arrivate le patch di sicurezza di agosto : Oggi è il primo lunedì del mese e Google ha rilasciato le nuove patch di sicurezza Aggiornate a agosto 2019 per i suoi dispositivi Pixel. L'articolo Aggiornate i vostri amati Google Pixel, sono arrivate le patch di sicurezza di agosto proviene da TuttoAndroid.