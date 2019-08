Golf – Omega European Masters | spicca la presenza di McIlroy | nove gli italiani al via

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Il nordirlandese è reduce dal successo di domenica scorsa nella FedEx Cup, gratificato con 15 milioni di dollari. Tra gli azzurri Pavan e Edoardo Molinari A Crans Montana, in Svizzera si disputa uno dei tornei classici dell’Tour, l’(29 agosto-1 settembre), in calendario dal 1972 – anno ufficiale di nascita del circuito – ma con una lunga storia precedente iniziata nel 1905 come Swiss Open. Sul percorso del Crans-sur-Sierre GC sarà numerosa laitaliana con Andrea Pavan, Edoardo Molinari, Nino Bertasio, Guido Migliozzi, Renato Paratore, Lorenzo Gagli (che ha portato al successo la sua squadra nella Credit Suisse Pro Am d’apertura), Filippo Bergamaschi, Gregory Molteni, che ha avuto il pass per essersi imposto nel Memorial Olivier Barras a giugno, e il dilettante Giovanni Manzoni, per aver conquistato il titolo dello Swiss Amateur ...

contribuenti : Golf: Omega, c'è McIlroy con 9 azzurri -