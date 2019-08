Giulia Salemi frequenta Marco Ferri? L' indiscrezione

Giulia Salemi : scartata da Uomini e Donne e voci di flirt con Marco Ferri (RUMORS) : Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 28 agosto, regala due interessanti gossip su un personaggio molto amato dal pubblico: Giulia Salemi. Pare che il chiacchierato arrivo dell'influencer sul trono di Uomini e Donne, sia stato bloccato dagli addetti ai lavori dopo aver visto il suo provino non molto convincente. Secondo i bene informati, però, la ragazza si starebbe già consolando con un caro amico di Francesco Monte: Marco Ferri. La ...

Giulia Salemi non parteciperà a Uomini e Donne : è già fidanzata? : Uomini e Donne anticipazioni: Giulia Salemi non sarà la nuova tronista Giulia Salemi non sarà la nuova tronista di Uomini e Donne. A smentire il gossip dell’estate, che vedeva l’italo-persiana sul trono a settembre, ci ha pensato il settimanale Chi nel numero in uscita oggi. Sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini si legge infatti che l’ex di Francesco Monte non sarà tra i protagonisti della prossima edizione ...

Giulia Salemi scartata a Uomini e Donne : flirt con Marco Ferri : Giulia Salemi non sarà la nuova tronista di Uomini e Donne Nessun Trono per Giulia Salemi. Dopo il Grande Fratello Vip l’italo-persiana non diventerà la nuova tronista di Uomini e Donne. Stando a quello che rivela il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 28 agosto, la giovane sarebbe stata scartata dalla redazione di […] L'articolo Giulia Salemi scartata a Uomini e Donne: flirt con Marco Ferri proviene da Gossip e Tv.

Giulia Salemi si perde all'aeroporto di Olbia/ E fa due check in : "Che babbe!" : Giulia Salemi si perde all'aeroporto di Olbia e fa due check in prima di partire: "Che babbe!". Ma ritrova il sorriso dopo la rottura con Francesco Monte...

Ci credo che ti ha mollata. Ma Giulia Salemi non ci sta e risponde agli hater : L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha sbugiardato un hater che in passato si palesava sostenitore della sua love-story con Francesco Monte. Dopo aver ufficializzato la rottura con il suo ex coinquilino al Grande Fratello Vip 3, Francesco Monte, Giulia Salemi è tornata al centro del gossip.\\ L'ex gieffina ha voluto condividere con i suoi follower alcune critiche, giunte in rete per lei da parte di chi fino a poco tempo fa la ...

Giulia Salemi replica ad un hater : 'Me stessa nel bene e nel male' : Giulia Salemi è finita al centro del gossip. La giovane modella italo-persiana dopo aver chiuso la relazione con Francesco Monte è stata presa di mira da alcuni hater. Al contrario di come spesso accade, Giulia ha deciso di non rimanere in silenzio ma di smascherare il suo 'leone da tastiera'. Attraverso il suo profilo Instagram, l'ex gieffina ha pubblicato un messaggio negativo ricevuto una persona: "Ho i neuroni bruciati dopo questo video. Non ...

Giulia Salemi presa di mira sui social : “Ci credo che ti ha mollata” - lei reagisce così : Giulia Salemi news, l’ex gieffina contro gli haters: un gesto importante Giulia Salemi non rimane a guardare dinanzi alle offese che riceve, soprattutto quando gli haters si dimostrano incoerenti nei messaggi. Magari gli utenti Instagram, ma anche di altri social, inviano messaggi ai personaggi famosi pensando che tanto non li leggeranno mai. E allora sfogano […] L'articolo Giulia Salemi presa di mira sui social: “Ci credo che ...

Giulia Salemi : così l’ex concorrente del Grande Fratello è riuscita a perdersi all’aeroporto di Olbia : Finale di vacanza con sorpresa per Giulia Salemi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è letteralmente persa all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia. “Amici siamo in aeroporto e questo è sempre un momento un po’ triste, la fine. Però domani sarò in un altro aeroporto bensì a Milano perché vado a Brindisi”, racconta con una story su Instagram la ragazza prima di dirigersi verso la toilette. Qui l’inizio ...

“Un momento triste”. Giulia Salemi - disavventura in aeroporto mentre torna dalle vacanze : disavventura in aeroporto per Giulia Salemi. È stata una bella estate per la Salemi che, dopo la rottura con Francesco Monte, è riuscita a ripartire da zero e a godersi la vita. Tanti gli impegni lavorativi che l’hanno portata in giro per l’Italia ma l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Pechino Express ha avuto anche tempo per rilassarsi e staccare completamente la spina. Per farlo è andata in Sardegna. Ormai, però, le vacanze sono ...

Gf Vip - Giulia Salemi si sfoga Sono triste di partire : Giulia Salemi ha documentato su Instagram la sua ultima giornata di vacanza trascorsa in Sardegna. E si perde in aeroporto. Dopo essere diventata protagonista del Grande Fratello Vip 3, insieme al suo ormai ex fidanzato Francesco Monte, Giulia Salemi è tornata al centro del gossip. L'ex gieffina, reduce da serate che l'hanno tenuta impegnata lavorando in piazze e locali, gremiti di appassionati accorsi proprio per incontrare lei, ha ...

Giulia Salemi si perde in aeroporto : disavventura in Sardegna : Giulia Salemi, oggi una giornata molto movimentata per la modella italo persiana. Ecco cosa è successo Dopo la rottura con Francesco Monte, Giulia Salemi è piano piano ripartita ed è riuscita a godersi appieno questa bellissima estate. Per lei ci sono stati davvero tantissimi impegni che l’hanno portata un po’ in giro per l’Italia tra […] L'articolo Giulia Salemi si perde in aeroporto: disavventura in Sardegna proviene da ...

Francesco Monte finto con Giulia Salemi? Manomesso il messaggio di Lisa Fusco : Il messaggio di Lisa Fusco su Francesco Monte e Giulia Salemi: non è come sembra Continua a far discutere la fine della relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi. L’ex tronista di Uomini e Donne è ormai andato avanti con la modella Isabella De Candia ma Lisa Fusco ha voluto chiarire un equivoco sorto qualche […] L'articolo Francesco Monte finto con Giulia Salemi? Manomesso il messaggio di Lisa Fusco proviene da Gossip e Tv.

Giulia Salemi ha un inconveniente - Francesco Monte felice in vacanza : Giulia Salemi rompe il cellulare in vacanza: “Sono scioccata” È terminata con un inconveniente la vacanza di Giulia Salemi in Sardegna. L’ex gieffina ha ammesso di aver rotto il cellulare a causa delle mille cadute, mostrando il monitor che non si accende e i video con una strana luce in sottofondo. “Io faccio cadere tutto, ho sfidato la sorte per troppo tempo, il telefono è caduto troppe volte e ieri si è rotto e io ...

Francesco Monte : baci e coccole con Isabella - intanto Giulia Salemi… : Gossip Francesco Monte, amore a gonfie vele con Isabella La storia d’amore tra Francesco Monte e Isabella va a gonfie vele. Certo i due si conoscono da poco e hanno ufficializzato la loro relazione da ancor meno, forse per aspettare che si calmassero le acque dopo la rottura con Giulia Salemi, ma negli occhi dell’ex […] L'articolo Francesco Monte: baci e coccole con Isabella, intanto Giulia Salemi… proviene da Gossip e Tv.