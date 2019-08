Gianluca Di Marzio | ' Mandzukic possibile soluzione last minute per il Paris Saint Germain'

Gianluca Di Marzio intesa raggiunta tra Inter e United per Lukaku : Questo l’ultimo aggiornamento sulla trattativa in corso tra l’Inter e lo United per Lukaku secondo Gianluca Di Marzio. intesa raggiunta tra Inter e Manchester United per Lukaku, accordo verbale tra le due società con i nerazzurri che adesso attendono i documenti da firmare per chiudere l’operazione. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, Lukaku dovrebbe arrivare nelle prossime ore in Italia (nella notte o domattina) per ...

Gianluca Di Marzio : Oltre allo scambio Lukaku-Dybala - lo United potrebbe prendere anche Mandzukic : Ultimi aggiornamenti sul doppio affare Lukaku-Dybala arrivano dal sito di Gianluca Di Marzio. Per il giornalista di Sky mancano solo gli ultimi dettagli per quanto riguarda l’intesa con Dybala “da quelli legati ai diritti di immagine a quelli più tecnici come il cambio di moneta e senza dimenticare che lo United nelle ultime ha definito anche l’operazione Maguire). InOltre, contestualmente allo scambio Dybala-Lukaku c’è ...

Gianluca Di Marzio – Vinicius al Benfica per 17 milioni : Ultime di mercato da Sky. Gianluca Di Marzio ha annunciato il passaggio di Vinicius al Benfica. Dopo la scorsa stagione in cui a militato tra le fila del Rio Ave e Monaco l’attaccante brasiliano passerà al Benfica a titolo definitivo. 17 milioni di euro, la cifra dell’affare Vinicius ha lasciato oggi il ritiro degli azzurri, pronto oramai a trasferirsi a Lisbona. “Vinicius Morais ripartirà dal Benfica, dopo la stagione ...

Gianluca Di Marzio : 'Chiesa è convinto di chiedere via libera per trasferirsi alla Juve' : Il probabile arrivo di de Ligt potrebbe non essere il solo alla Juventus. La dirigenza però, prima di investire di nuovo, dovrà pensare a sfoltire una rosa ricca di giocatori, cercando di ricavare quel tesoretto utile per poter acquistare giocatori funzionali al gioco di Sarri. I possibili indiziati a lasciare la squadra sono diversi: si va da Perin a Joao Cancelo, fino ad arrivare ai centrocampisti Khedira e Matuidi, mentre nel settore avanzato ...

Gianluca Di Marzio : Il Genoa insite per Rog : Per il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio il Genoa starebbe insistendo per Marko Rog. Il centrocampista del Napoli, da gennaio in prestito al Siviglia, stuzzica molto Preziosi. Anche oggi ci sono stati nuovi contatti tra le parti: la trattativa per il croato classe 1995 entra nel vivo, lui intanto è stato inserito nella lista che prenderà parte al ritiro azzurro a Dimaro. L'articolo Gianluca Di Marzio: Il Genoa insite per Rog sembra ...