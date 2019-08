Forti piogge in Giappone | ordine di evacuazione a 850mila persone

A causa delle Forti piogge in Giappone è stato emesso un ordine di evacuazione per circa un milione di persone : Nel sud-ovest del Giappone è stato emesso un ordine di evacuazione per circa un milione di persone, in seguito alle forti piogge e alle successive frane e alluvioni. AFP spiega che gli ordini di evacuazione non sono obbligatori ma solo caldamente

Allerta meteo per la Sardegna : rischio nubifragi e fenomeni violenti. Forti piogge anche al Nordovest : Giornata critica, quella di mercoledì 28, per alcune regioni italiane. Un vortice molto insidioso e ben strutturato a tutte le quote, proveniente dalla Penisola Iberica, Spagna, avanza verso il Mediterraneo centrale. La struttura vorticosa raggiungerà la Sardegna nel corso della mattinata di domani, scombussolando letteralmente il tempo sull’isola. L’avvezione di vorticità positiva avverrà piuttosto repentina, in un contesto termico ...

Maltempo Veneto : le Forti piogge causano uno smottamento nella Pedemontana Veneta : Sono svariati i danni in Veneto in seguito alla violenta ondata di Maltempo che ha colpito la provincia di Treviso nella tarda serata di Ferragosto e nelle prime ore di venerdì 16 agosto. La Superstrada Pedemontana Veneta mostra evidenti segni di smottamento che ha provocato a parte dello scolo e alle condutture dell’acqua. Un danno che dovrà essere sistemato in aggiunta ai lavori già programmati in quel tratto di superstrada. Su Facebook ...

Maltempo al Nord - allerta meteo in Lombardia : nelle prossime ore in arrivo Forti piogge e temporali : piogge e temporali interesseranno nelle prossime ore le regioni del Nord Italia, in particolare Valle d’Aosta, le aree alpine di Piemonte e Lombardia e successivamente del Veneto, con possibile interessamento anche delle pianure limitrofe. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi ...

Maltempo Lombardia - Forti piogge devastano la regione : nubifragio nella Bergamasca - danni nel varesotto - “Rudiano distrutto” [LIVE] : Non si arresta il Maltempo che nei giorni scorsi ha interessato il Nord Italia. Stasera forti piogge e vento intenso hanno interessato la Lombardia, causando diversi danni e disagi in svariate zone della regione. Il Maltempo ha causato danni anche in provincia di Varese dove a Castelveccana è inagibile il campanile della chiesa, colpito da un fulmine, mentre a Gallarate è stato danneggiato il tetto della sede della protezione civile. Diversi ...

Maltempo Balcani : tempesta con Forti venti e piogge - danni e feriti : Forte Maltempo sui Balcani interessati da una potente tempesta che ha portato con sé forti venti e piogge che hanno ferito diverse persone, sradicato alberi e danneggiato tetti delle case. La polizia in Croazia ha riferito di un cittadino tedesco rimasto ustionato da un fulmine vicino alla capitale Zagabria. Gli alberi caduti hanno reso inagibili molte strade sulla costa croata che affaccia sull’Adriatico, dove le linee di distribuzione ...

Forti piogge sulla Lombardia : disagi a Milano e Brescia - un ferito nella bergamasca : Attivato il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro. Chiusa la statale 336 verso l'aeroporto di Malpensa per allagamento

Maltempo - Forti piogge nel Nord Italia : scoperchiato un edificio nella Bergamasca - interventi di soccorso in Veneto : Come preannunciato, il Maltempo sta interessando le regioni settentrionali: un violento nubifragio si è verificato attorno alle 14,30 di oggi su Bergamo e provincia: raffiche fortissime di vento, grandine e acqua hanno causato disagi e danni. Il vento ha fatto volare via un tetto di un’edificio a Ranica: la parte di copertura è poi ricaduta dall’altra parte della strada, fortunatamente senza fortunatamente colpire nessuno. Sono ...

Forti piogge in Germania : 2 persone bloccate in una grotta - salvate : Due persone, un escursionista e la sua guida speleologica, sono rimaste intrappolate ieri nella caverna di Falkensteiner, nel Baden Württemberg: le piogge hanno fatto innalzare le acque del fiume sotterraneo che scorre nella grotta ed hanno sorpreso i due escursionisti. Dopo la chiamata ai servizi di emergenza, nel pomeriggio di ieri, sul posto sono giunti pompieri e sommozzatori che sono riusciti, attraversando dei cunicoli, a raggiungerli e a ...

Ondata di maltempo in Brasile : 5 morti a Pernambuco per Forti piogge : piogge torrenziali hanno investito nelle ultime 24 ore il Brasile, ed in particolare la zona metropolitana di Recife, capitale dello Stato di Pernambuco: 5 persone hanno perso la vita, si sono registrati allagamenti e danni a varie strutture, come anche disagi per il traffico automobilistico. Le autorità hanno chiuso le scuole nell’area metropolitana a causa delle nuove precipitazioni attese nelle prossime ore. L'articolo Ondata di ...

India : allagamenti per Forti piogge a Mumbai [GALLERY] : piogge torrenziali hanno provocato numerosi allagamenti a Mumbai, in India. Mumbai, città densamente popolata sulla costa occidentale, è un polo finanziario e la città più grande del Paese. L'articolo India: allagamenti per forti piogge a Mumbai [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Piemonte : Forti piogge - neve dai 2.500 metri in su e temperature in calo : Ondata di Maltempo in Piemonte: si registrano forti piogge, neve dai 2.500 metri in su e temperature in calo. E’ in vigore l’allerta gialla per temporali e precipitazioni che possono essere anche molto forti – secondo Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – sul nord della regione e a sud del fiume Po. Nelle ultime 12 ore a Torino sono caduti quasi 100 mm di pioggia, molte strade si sono allagate e la ...

Allerta Meteo Milano : criticità “arancione” per Forti piogge e temporali : Il Centro regionale della Lombardia ha emesso un’Allerta Meteo arancione per il passaggio sul bacino di Milano di una perturbazione che prevede piogge diffuse anche a locale carattere temporalesco a partire dalle 18 di oggi, domenica 14 luglio. I fenomeni più intensi sono previsti nel corso della notte e durante la mattinata di domani, lunedì 15 luglio. L’Allerta resta gialla (ordinaria) invece per quanto riguarda la possibilità di ...