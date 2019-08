Florence + The Machine e The 1975 a Milano | le anticipazioni sulle scalette dei concerti

Fonte : news.mtv

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Venerdì 30 agosto+ Thee The: ledeiNews Mtv Italia.

wikybonacorsi : Interessano due biglietti per Florence + The Machine per il 30 Agosto a Milano? - hugodanton : RT @MilanoFree: #Milano Rocks torna anche nel 2019 con in programma a fine agosto i concerti di Florence + The Machine e Twenty One Pilots… - ansiosa_la : RT @chaomanu_: +++ VENDESI BIGLIETTI +++ Un amico (@NovaYaldabaoth) vende 2 biglietti per i Florence and The Machine al Milano Rocks Festi… -