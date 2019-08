Flavio Montrucchio | Sex symbol su Instagram? Non mi spoglio per aumentare i

Flavio Montrucchio : Altro che Gf - ora mi chiedono consulenze sentimentali : Il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello, diventato conduttore per il gruppo Discovery, rivela come il programma “Primo appuntamento” abbia cambiato la sua vita. “Quando vado in giro c’è gente che mi ferma per chiedermi consulenze sentimentali ”: così Flavio Montrucchio racconta la sua nuova vita da “conduttore contemporaneo del XXI secolo”. Il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello è diventato uno dei ...

Flavio Montrucchio posta una foto in costume - fan ringraziano Dio : Flavio Montrucchio fa una grande sorpresa su Instagram e i fan ringraziano Flavio Montrucchio oggi ha voluto fare un grandissimo dono ai suoi fan. Il bellissimo conduttore del programma Primo Appuntamento ha posta to sul suo profilo Instagram una foto dove appare, spaparanzato su di una sdraio, in costume . Inutile nasconderlo, Flavio Montrucchio ha un fisico […] L'articolo Flavio Montrucchio posta una foto in costume , fan ringraziano Dio ...

Bake Off Italia - All Stars Battle - Flavio Montrucchio conduce la sfida degli ex concorrenti : Bake Off Italia recluta un nuovo conduttore: come anticipato qualche tempo fa proprio da TvBlog, Flavio Montrucchio si aggiunge alla famiglia del talent per pasticceri di Real Time in qualità di conduttore dello spin-off All Stars Battle, che andrà in onda tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Non una novità assoluta, visto che nella scorsa stagione Real Time ha proposto Bake Off - Stelle di Natale, una sfida in tre puntate tra i sei ...