Fincantieri | ecco lo yacht più grande del mondo che studierà gli oceani

(Di mercoledì 28 agosto 2019) L’imbarcazione, commissionata dal miliardario norvegese Kjell Inge Rokke, è stata messa in acqua per la prima volta nel cantiere di Vard a Tulcea e a fine mese partirà alla volta della Norvegia dove verranno completati i lavori.

Dalla Rete Google News

Startmag Web magazine

Fatti, nomi e indiscrezioni su un dossier che tiene in ansia campioni nazionali come Fincantieri (in primis), Leonardo (ex Finmeccanica) ed Eni. Ancora nulla di ...