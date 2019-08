“Film porno?” Giulia Cavaglia senza freni | la confessione stuzzica la fantasia

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Stavolta non sono gli scatti dia far girare la testa dei suoi seguaci. Non sono spacchi di coscia, décolleté abbondanti o scollature vertiginose. Niente di tutto questo, a far perdere la testa a tutti sono direttamente le sue parole. L’ex tronista di Uomini e Donne si è infatti lasciata andare a delle confessioni bollente, durante una seduta di botta e risposta con i followers direttamente sulla sua pagina Instagram. La domanda arriva da una sua fan, disperata, che le chiede: “È normale che un ragazzo fidanzato guardi video porno? Sto malissimo”. Ecco allora chele risponde per le rime. Il tono in cui viene posta la domanda fa pensare infatti che, da parte di chi l’ha posta, ci sia un vero e proprio tabu a parlare di determinate cose, figuriamoci nel farlo direttamente. Ecco allora che la famosa influencer e volto noto della rete risponde. E stende ...

MILONGBEACH : RT @FalkoMelissa: buongiorno, vi auguro un mercoledi meraviglioso con le scene del mio primo film porno - zazoomblog : “È normale che un ragazzo fidanzato guardi film porno?” Giulia Cavaglià: “Meglio che gli horror” - #normale… -