Festival di Venezia 2019 | Juliette Binoche conquista il red carpet con onde wet

Il trailer di The New Pope regala il paradiso ad un malizioso Jude Law a pochi giorni dall’anteprima al Festival di Venezia : Un malizioso Jude Law in slip bianchi varca quelle che sembrano essere le porte di un paradiso che solo lui poteva volere e vivere così, il trailer di The New Pope regala questa nuova visione del "giovane" Papa mentre il nuovo (che avrà il volto di John Malkovich), prende posto al fianco dei cardinali che lo accolgono in completa venerazione, almeno per ora. Questo è quello che mostra il primo teaser trailer ufficiale della serie The New Pope ...

Alessandra Mastronardi madrina del Festival di Venezia. Chi l'ha preceduta? - : Marina Lanzone Belle, italiane, ma soprattutto semplici e naturali. Chi sono state le madrine della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia negli ultimi dieci anni? Mancano poche ore all’inizio della serata inaugurale del Festival di Venezia, arrivato alla sua 76esima edizione. Come tutti gli anni gli occhi saranno puntati sul red carpet e sui look delle star. Cosa indosserà Alessandra Mastronardi per ...

"La vérité" : il Festival di Venezia inizia con un grande film - : Serena Nannelli Deneuve e Binoche, al servizio del cineasta giapponese Kore'eda, danno vita a un rapporto madre-figlia memorabile: spassoso, tenero e drammatico. Ma soprattutto universale. Ad aprire la settantaseiesima Mostra del Cinema di Venezia è stato il film in concorso "La vérité" del regista Hirokazu Kore'eda, un family-drama che, partendo dalla descrizione di un rapporto madre-figlia, finisce col riflettere sul tempo che ...

Alessandra Mastronardi inaugura il Festival del Cinema di Venezia : Dopo due anni di 'pausa al maschile', ritorna al Lido il ruolo di madrina, assegnato per quest'anno ad Alessandra Mastronardi, nota in Italia per varie fiction di successo, ma ormai molto apprezzata anche sul piano internazionale. Ma al Festival del Cinema di Venezia non sarà la sola attrice bella e fascinosa, in quanto sono previste presenze femminili davvero al top. Alessandra Mastronardi madrina al Festival di Venezia Al Festival del Cinema ...

Festival del cinema di Venezia 2019 - photocall della madrina Alessandra Mastronardi

Festival del Cinema di Venezia : Italia in gara coi film di Martone - Marcello e Maresco : Per il Leone d'oro, il premio principale del Festival del Cinema di Venezia, in questa edizione del 2019 l'Italia è in gara con tre importanti film, ma la concorrenza internazionale è davvero notevole. I film Italiani Sono in tutto tre i film Italiani in gara al Festival del Cinema di Venezia per il Leone d'oro. Il 30 agosto verrà presentato Il Sindaco del rione Sanità, di Mario Martone, tratto dalla commedia teatrale di Eduardo De Filippo ...

Festival del Cinema di Venezia : in arrivo Chiara Ferragni - Johnny Depp - Robert De Niro : Per il Festival del Cinema di Venezia si attende la celebre influencer Chiara Ferragni ma arriveranno anche star internazionali del Cinema di altissimo livello. Chiara Ferragni Unposted Mercoledì 4 settembre, in occasione del Festival del Cinema di Venezia, (28 agosto - 7 settembre) in un luogo a dir poco top secret almeno per il momento, si terrà un mega-party in onore di Chiara Ferragni. La celebre influencer sarà peraltro al Lido per la ...

Festival del Cinema di Venezia : oltre ai film anche party ed eventi speciali di Campari : Per la prossima edizione del Festival del Cinema di Venezia, che quest'anno si svolge dal 28 agosto fino al 7 settembre, oltre a un densissimo programma artistico, sono stati organizzati in Laguna anche numerosi importanti eventi a cura del main sponsor Campari, ma anche tantissimi party, e non solo al Lido. eventi di Campari Lo sponsor principale del Festivsl del Cinema di Venezia è il noto brand Campari, con un quartier generale, il Campari ...

Venezia 76 - gli italiani al Festival : Alla Mostra del cinema di Venezia 76 il “made in Italy” dovrà fare fronte comune contro una corrazzata di film, autori e star provenienti da ogni parte del mondo. Ecco alcuni dei 'nostri' titoli più attesi. Venezia 76, i film italiani in concorso Tre sono i titoli in gara: Martin Eden di Pietro Marcello con Luca Marinelli (nella foto di apertura), che si ispira liberamente all’omonimo romanzo di Jack London e sarà un viaggio melodrammatico ...

Marriage Story - i teaser del nuovo film Netflix in concorso al Festival di Venezia : Marriage Story, Netflix porta in concorso a Venezia 2019 un film con Scarlett Johansson e Adam Driver. Ecco i teaser Sulla mia pelle, Rome, The Ballad of Buster Scruggs, sono solo alcuni dei titoli portati dal servizio streaming Netflix al Festival di Venezia nel 2018, mossa che ha creato qualche malumore tra i puristi del cinema di una volta [cinema inteso come produzione creata per la distribuzione in una sala]. Dopo i successi dello scorso ...

In anteprima per Vanity Fair lo spot per il Festival di Venezia : Uno spot dagli effetti speciali quello prodotto dalla Rai per la 76° Mostra Internazionale d’ Arte cinematografica di Venezia, giocato tutto su un leone – omaggio al simbolo della città e del festival – interamente realizzato in “3d”, ma con una tecnologia talmente avanzata da ingannare il telespettatore: in molti hanno creduto che il felino fosse in carne ed ossa. Un grande progetto ideato e prodotto dalla Direzione Creativa della Rai in ...

VENEZIA 76/ Da Roman Polanski al boom Joker : guida ai film del Festival 2019 : VENEZIA 76, si avvicina la Mostra del Cinema: i film più attesi e le possibili sorprese tra la presenza di Netflix e un Sud America più vivo che mai.