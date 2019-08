Fentanyl | cos' è e che effetti ha la droga che uccide e che si vende anche in Italia

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 28 agosto 2019) L'abuso di oppioidi sintetici sta diventando una vera e propria piaga negli Stati Uniti. L'eccesso di prescrizione di farmaci e il basso costo dei medicinali - come il, il vicodin o l'oxycodone - hanno reso una generazione di americani dipendente dagli antidolorifici. Chi li ha provati per contenere infortuni o dolori cronici post-operatori ne è diventato dipendente arrivando a implorare il proprio medico per una prescrizione o rivolgendosi al mercato nero, dove gli oppioidi stanno soppiantando le vecchie droghe tradizionali, come ad esempio l'eroina. Per quale motivo? Perché costa meno, si trova facilmente in farmacia e ha un effetto potentissimo, fino a 100 volte superiore a quello della morfina. In più crea tanta dipendenza, al punto da costringere gli spacciatori a tagliare la cocaina con ilper avere uno sballo maggiore. Si calcola che negli ultimi cinque anni i ...

