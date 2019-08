F1 | Mondiale 2020 | la Ferrari pronta a investire in maniera importante nel simulatore per

F1 - Mondiale 2020 : il GP di Spagna sarà nel calendario iridato l’anno prossimo : Ora è ufficiale: il GP di Spagna di F1 sarà nel calendario iridato l’anno prossimo. Lo ha annunciato la FIA attraverso un comunicato in cui è stata resa nota la conferma dell’accordo tra gli organizzatori iberici e Liberty Media. Una notizia attesa, visto che si temeva che il tradizionale round in Catalogna potesse essere sacrificato per questioni meramente economiche/commerciali. Il tracciato del Montmelò, invece, ci sarà anche nel ...

Per Farias Argento Mondiale nella Paracanoa e pass per Tokyo 2020 : Per Farias Argento mondiale nella Paracanoa e pass per Tokyo 2020. Terza giornata di gare a Szeged, in Ungheria

Superbike - Mondiale 2020 : Scott Redding sostituirà Alvaro Bautista sulla Ducati la prossima stagione : Il 2020 riporterà il britannico Scott Redding tra i grandi del Motociclismo dopo che il team Aruba di Ducati ha ufficializzato oggi l’accordo per un suo passaggio nel Mondiale Superbike nella prossima stagione su quello scomodo sedile che lascerò vacante lo spagnolo Alvaro Bautista. Redding milita attualmente nella British Superbike dove si sta comportando molto bene nonostante la pochissima esperienza dei tracciati sui quali si corre il ...

Calendario MotoGP 2020 - tutte le date e i 20 GP del Mondiale : il programma completo : Il Calendario del Mondiale MotoGP 2020 non è ancora stato ufficializzato, il prossimo campionato iridato andrà in scena come sempre tra marzo e novembre ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito alle date dei vari Gran Premi. Al momento l’unica certezza è che si disputeranno almeno 20 Gran Premi, la grande novità sarà il GP di Finlandia. Di seguito il Calendario del Mondiale MotoGP 2020 con tutti i Gran Premi che sicuramente ...

Calendario F1 2020 - tutte le date e i 21 GP del Mondiale : il programma completo : Il Calendario del Mondiale F1 2020 non è ancora stato ufficializzato, il prossimo campionato iridato andrà in scena come sempre tra marzo e novembre ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito alle date dei vari Gran Premi. Al momento l’unica certezza è che si disputeranno almeno 21 Gran Premi, le grandi novità saranno il GP di Olanda che andrà in scena a Zandvoort e il GP del Vietnam, Paese che debutterà nella massima ...

MotoMondiale : Jack Miller rimane alla Ducati Pramac fino al 2020 : Jack Miller rimane alla Ducati Pramac fino a tutto il 2020. "Pramac Racing e' lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo per contratto

MotoMondiale - mercato 2020 : tutte le trattative e gli affari di MotoGP - Moto2 e Moto3. Alex Marquez a caccia di una sella nella top class - incertezza sul futuro di Lorenzo : Il Motomondiale 2019 è ormai entrato nel vivo dopo la pausa estiva con il doppio appuntamento Brno-Spielberg e, come di consueto, ci si comincia già a proiettare alla prossima stagione con le ultime trattative di mercato per completare la line-up dei piloti per il 2020. Partiamo dalla Ducati, che ha già ufficializzato la conferma per il prossimo anno nel team ufficiale della coppia italiana formata da Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, ...

Triathlon - il Mondiale su lunga distanza 2020 si disputerà sul formato più ampio : La ITU – Internation Triathlon Union, ha informato che nel 2020 il titolo Mondiale di lunga distanza verrà assegnato sul formato di gara da 3.8 km di nuoto, 180 km di ciclismo e 42,195 km di corsa (esattamente quanto la maratona). Nel 2021, invece, si tornerà alla distanza classica che prevede 3 km per quanto riguarda la parte di nuoto, 120 km per il ciclismo e 30 km di corsa. Il consiglio esecutivo dell’ITU ha, quindi, approvato che ...

Finale Mondiale e pass per Tokyo 2020 - doppia impresa per il Settebello : Finale mondiale e qualificazione all'Olimpiade di Tokyo per il Settebello. La nazionale italiana di pallanuoto ha 12 - 10 l'Ungheria

Pallanuoto - Italia-Ungheria 12-10 : finale Mondiale - il settebello va a Tokyo 2020 : L'Italia della Pallanuoto maschile conquista la finale dei Mondiali di Gwangju. Impresa del settebello che batte 12-10 la rappresentativa dell'Ungheria conquistando l'ultimo atto del torneo iridato dove affronterà la Spagna. Festa grande per i nostri portacolori che grazie a questo risultato hanno strappato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.Continua a leggere

MotoMondiale : Brad Binder sbarca in MotoGP nel 2020 col team KTM Tech 3 : Il sudafricano Brad Binder compie il grande salto e si appresta ad approdare nel Mondiale MotoGP a partire dalla stagione 2020. Il campione iridato di Moto3 nel 2016 è impegnato nella sua terza stagione consecutiva in Moto2 con la KTM, che ha deciso di offrirgli l’opportunità di salire di categoria per affiancare il portoghese Miguel Oliveira (ex compagno di squadra nel 2017 e 2018 in Moto2) nel team Tech 3. Per il 23enne nativo ...