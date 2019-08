F1 | GP Belgio 2019 | novità a Spa | accorciata la zona DRS sul rettilineo del Kemmel

Charles Leclerc - GP Belgio F1 2019 : “Spa-Francorchamps è una pista mitica. E’ bello riprendere da qui” : E dopo la pausa estiva si torna a fare sul serio. Il Circus della F1 aveva chiuso i battenti a Budapest (Ungheria), 12° round del Mondiale 2019 e luogo del trionfo del britannico Lewis Hamilton e del tonfo Ferrari. I distacchi quasi da corsa ciclistica rimediati dalle due Rosse del tedesco Sebastian Vettel e del monegasco Charles Leclerc non sono certo aspetti di cui vantarsi e il Cavallino Rampante si augura di voltare pagina e di proiettarsi ...

Toto Wolff - GP Belgio 2019 F1 : “A Spa comincia un nuovo campionato - non vogliamo commettere errori” : 10 vittorie su 12 GP disputati e i titoli iridati piloti e costruttori già in tasca: è questa la situazione in Mercedes al giro di boa del Mondiale 2019 di F1. Le Frecce d’Argento sono vicinissime a conquistare il proprio sesto titolo iridato, guidate magistralmente dal “Re Nero” Lewis Hamilton, prossimo anch’egli al sesto sigillo. Un’annata che pochi si sarebbero aspettati così scontata perché si sperava ...

F1 - GP Belgio 2019 : ecco perché la pista di Spa potrebbe rivelarsi favorevole per la Ferrari : Agosto sta per volgere al termine e con esso anche la pausa estiva di un mese che ha permesso al circus della F1 di rifiatare e ricaricare le batterie dopo una lunga ed estenuante prima parte di stagione durata cinque mesi e dodici Gran Premi. Nel prossimo weekend l’azione sarà infatti di scena sull’iconico tracciato di Spa-Francorchamps, il più antico e famoso autodromo del Belgio. La storia qui la fa decisamente da padrona, si ...

F1 - GP Belgio 2019 in tv : programma fine settimana - orari - palinsesto Sky e TV8 : E dopo la lunga pausa estiva, si torna a fare sul serio. Il Mondiale 2019 di F1 riprende il suo darsi e lo farà sul celebre tracciato di Spa-Francorchamps (Belgio). La Ferrari, reduce da una stagione assai al di sotto delle aspettative, spera di centrare qui la sua prima vittoria stagionale, sperando che le caratteristiche del tracciato belga favoriscano la SF90. La vettura di Maranello, su layout con peculiarità similari, ha dimostrato di andar ...

Mattia Binotto - GP Belgio 2019 F1 : “Siamo motivati e vogliamo farci trovar pronti a Spa” : Nella pausa estiva del Mondiale 2019 di F1 è tempo di riflessioni e di analisi. In casa Ferrari sono tanti punti all’ordine del giorno e gli aspetti che hanno funzionato sono davvero pochi. Fatta eccezione per la resa ottimale in termini di potenza del motore, le note liete sono zero, come le vittorie nei primi dodici round. Un progetto quello della SF90 che non si è dimostrato all’altezza dei rivali per filosofia costruttiva e ...

Max Verstappen F1 - GP Belgio 2019 : “Sto ancora studiando e imparando da Vettel” : Anche l’olandese della Red Bull, Max Verstappen, a pochi giorni dalla ripresa del Mondiale di Formula 1, con il GP del Belgio, ha parlato a Marca. Nella sua intervista il pilota ha descritto il suo rapporto con i grandi rivali del circuito, il britannico della Mercedes, Lewis Hamilton, ed il tedesco della Ferrari, Sebastian Vettel. L’olandese però ammira di più il teutonico: “Sto ancora studiando e imparando da Vettel. Ad ...

Sebastian Vettel F1 - GP Belgio 2019 : “La parte posteriore della vettura si è stabilizzata” : Alla vigilia del GP del Belgio di Formula 1, a Marca ha rilasciato un’intervista Sebastian Vettel, nella quale ha parlato a lungo del finale di stagione, dopo la pausa per le vacanze estive. Anche Mattia Binotto, team principal della Ferrari ha affidato una battuta al portale spagnolo sulla ripresa del Mondiale. Così il pilota della Ferrari: “Sono convinto che quest’anno saremo ancora in grado di raggiungere il gradino più alto ...

F1 - GP Belgio 2019 : tutte le vittorie ottenute dalla Ferrari a Spa : Si concludono le vacanze per quanto riguarda il Mondiale 2019 di Formula Uno e, come consuetudine, si torna in pista sulla pista più bella del mondo: Spa-Francorchamps. Tutto è pronto, quindi, per la 64esima edizione del Gran Premio del Belgio sul tracciato delle Ardenne che presenta tratti unici come l’Eau Rouge-Raidillon, Pouhon o Blanchimont. Dato che il titolo 2019 è già ampiamente nelle mani di Lewis Hamilton, vale la pena ripensare ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Belgio 3-0 - le pagelle delle azzurre. Egonu segna 28 punti - Sylla sublime MVP - Sorokaite certezza : L’Italia ha sconfitto il Belgio con uno schiacciante 3-0 agli Europei 2019 di Volley femminile e ha conquistato la terza vittoria consecutiva nella rassegna continentale, utile per confermarsi in testa alla classifica del gruppo B. Le azzurre non hanno tremato contro le Yellow Tigers e hanno dominato, reagendo molto bene ai rari momenti di difficoltà e meritando il successo con il massimo scarto contro un avversario molto ostico che poteva ...

Europei Pallavolo 2019 – Tris Italia! Anche il Belgio si inchina : terzo successo per le azzurre : Terza vittoria in tre gare per l’Italia agli Europei di Pallavolo femminili 2019: le azzurre superano il Belgio in 3 set Dopo le vittorie convincenti di Portogallo e Ucraina, l’Italia continua il suo percorso vincente agli Europei di Pallavolo 2019 mettendosi in tasca il terzo successo in altrettante gare. Le ragazze di coach Mazzanti superano il Belgio in 3 set, con i parziali di 25-18 / 25-21 / 25-23. L’Italia batte una diretta ...

LIVE Italia-Belgio 2-0 volley femminile - Europei 2019 in DIRETTA : le azzurre giganteggiano a Lodz : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Lungolinea di Sylla, impeccabile. 4-3 Fuori il primo tempo di Chirichella. 4-2 ANCORAAAAAAAAAAAAA! ACEEEEEEEEEEEEEEEE! Vai Paolaaaaa, Egonu a tutto gas! 3-2 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEE! EGONUUUUUUUUUUUUUUU! FA TUTTO LEIIIIIIIIIII! 2-2 Egonu non la mette giù poi MUROOOOOOOOOOOOOO! Proprio Paola inchioda Herbots. 1-2 Fast di Van Avermaet che beffa Sylla. 1-1 Violentissimo primo tempo di Folie. 0-1 ...