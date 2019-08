Esplosione Stromboli | turisti nel panico Un residente | “Ce lo aspettavamo | da giorni

Nuova forte Esplosione sull'Isola di Stromboli : per ora nessun ferito : Francesca Bernasconi I turisti spaventati si sono rifugiati in chiesa: "Abbiamo sentito prima un forte boato, poi l'esplosione" Lo Stromboli si risveglia ancora. Una nuove forte esplosione si è verificata sull'Isola omonima al vulcano, registrata dalla rete di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Molta la paura tra i turisti, ma al momento non si registrano feriti. Alle 12.17 di questa mattina, le ...

Stromboli - violenta Esplosione. Il vulcano erutta : cenere sulle case - turisti lasciano spiaggia : Il vulcano ha ripreso ad eruttare. Una forte esplosione è stata sentita in tutto l’arcipelago delle Eolie dopo mezzogiorno, con ricaduta di cenere e altro materiale vulcanico. Chiuso il porto di Panarea.Continua a leggere

Nuova forte Esplosione dello Stromboli : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 12:17 (10:17 UTC), una esplosione di forte intensità. L’esplosione ha interessato l’area centro- meridionale della terrazza craterica dello Stromboli. I prodotti generati dall’esplosione sono ricaduti in tutta la terrazza craterica e lungo la sciara del fuoco rotolando sino a ...

Esplosione e nuova eruzione a Stromboli : 13.14 Una forte Esplosione è avvenuta poco dopo mezzogiorno sullo Stromboli, con ricaduta di sabbia, cenere e altro materiale vulcanico. L'eruzione, preceduta da un forte boato, sarebbe stata di intensità maggiore a quella che il 3 luglio provocò una vittima. Una colonna di fumo si è alzata, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Un gruppo di turisti si è rifugiato nella chiesa di San Vincenzo per ripararsi dalla pioggia di cenere. ...

Stromboli - nuova fortissima Esplosione scatena il panico alle isole Eolie : turisti in fuga [FOTO e VIDEO LIVE] : Una nuova forte esplosione si è verificata sull’isola di Stromboli. Al momento, come si apprende, non si registrano feriti. Molta paura tra i turisti sull’isola. Una grande nube nera si è alzata e ha oscurato il cielo. Si è dunque risvegliato il vulcano che già nei mesi scorsi si era fatto sentire, causando anche un morto. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia rende noto che le reti di monitoraggio hanno registrato ...

Ultim'ora : nuova violenta Esplosione allo Stromboli - turisti invitati a lasciare le spiagge : Una nuova improvvisa e intensa esplosione ha interessato lo Stromboli negli ultimi minuti. Una imponente colonna di fumo si è alzata dall'area sommitale del vulcano rendendosi visibile da tutte...

Stromboli - violenta Esplosione : il vulcano erutta - le immagini sono impressionanti : Il vulcano ha ripreso ad eruttare. Una forte esplosione è stata sentita in tutto l’arcipelago delle Eolie dopo mezzogiorno, con ricaduta di cenere e altro materiale vulcanico. Chiuso il porto di Panarea.Continua a leggere

Stromboli - nuova fortissima Esplosione e tanta paura : pioggia di cenere e materiali sono ricaduti fino alla costa : Una nuova forte esplosione si è verificata sull’isola di Stromboli. Al momento, come si apprende, non si registrano feriti. Molta paura tra i turisti sull’isola. Una grande nube nera si è alzata e ha oscurato il cielo. Si è dunque risvegliato il vulcano che già nei mesi scorsi si era fatto sentire, causando anche un morto. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia rende noto che le reti di monitoraggio hanno registrato ...

Stromboli - nuova forte Esplosione sull'isola : nube nera e turisti in fuga : nuova forte esplosione sull'isola di Stromboli. Al momento, come si apprende, non si registrano feriti. Molta paura tra i turisti sull'isola. Una grande nube nera si è alzata e ha...

Lo Stromboli si risveglia - forte Esplosione sul vulcano : Una forte esplosione e' avvenuta poco dopo mezzogiorno sullo Stromboli, con ricaduta di sabbia, cenere e altro materiale vulcanico. Alcuni testimoni hanno riferito che l'eruzione, preceduta da un forte boato, sarebbe stata di intensita' maggiore a quella che il 3 luglio scorso provoco' una vittima. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, tranne piccoli focali d'incendio sul versante di Ginostra del vulcano.

Stromboli ancora attivo a un mese dall’Esplosione : le immagini del vulcano viste dal satellite : Un mese dopo l’esplosione del 3 Luglio, il vulcano Stromboli presenta un’attività ancora elevata. Lo conferma la Protezione civile che mostra le immagini riprese dal satellite Sentinel2 del primo agosto dalle quali si evince che l’attività della cima è ancora forte e il fianco meridionale è stato completamente bruciato dal fuoco della scorsa settimana. Stromboli, rende noto la Protezione civile, è in allerta gialla, che ...

Esplosione Stromboli - il geologo Franco Ortolani : “Come si possono autorizzare escursioni nella parte a maggiore rischio? I cittadini vanno tutelati” : Il Senatore ed esperto geologo Franco Ortolani è tornato a parlare del vulcano Stromboli, in merito alla violenta eruzione del 3 luglio scorso, costata la vita ad un giovane escursionista. In un post su Facebook, Ortolani ha scritto: “L’Esplosione del 3 luglio 2019 è sopraggiunta all’improvviso, proprio come scritto nella pagina Centri Visitatori INGV delle Isole Eolie, il Vulcano informa: “Nonostante il grande impegno di monitoraggio, non è ...

Esplosione Stromboli - il Sen. Ortolani esorta all’azione “per evitare altri morti” : “Mancata preallerta dovuta ad un errore?” : “Il 3 luglio 2019 il vulcano Stromboli ha dato esito a un’eruzione parossistica con rilascio di ceneri e lapilli ed alte colonne di gas e polveri superiori anche ai 2 chilometri. In occasione dell’Esplosione purtroppo un escursionista è deceduto. Nonostante un costante monitoraggio geofisico e vulcanologico di Stromboli, non è stata data nessuna preallerta dell’Esplosione, né dall’Istituto nazionale di geofisica e ...

Esplosione Stromboli - il geologo Ortolani in Senato : “Problemi nei sistemi di allarme - rischio tsunami esiste ma è trascurato” [VIDEO] : Il Senatore Franco Ortolani, esperto geologo, è intervenuto in Senato pochi giorni fa, esprimendosi sulle esplosioni che nei giorni scorsi hanno avuto per protagonista lo Stromboli, mettendo in luce i problemi che riguardano il sistema di allerta della popolazione e il rischio tsunami, che secondo il geologo in Itali esiste ma è trascurato. In fondo all’articolo, il video del suo intervento in Senato. “Nel pomeriggio di mercoledì 3 luglio, a ...