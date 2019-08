Eruzione Stromboli | gli esperti | “Tutti gli scenari sono aperti | monitoriamo 24 ore su 24”

Nuova Eruzione a Stromboli - panico tra i turisti : Nuova violenta eruzione del vulcano Stromboli , dopo quella dei primi di luglio. Un'altissima nube di fumo si è alzata in cielo, seguita a una pioggia di sabbia, cenere e altro materiale vulcanico. Il forte boato ha causato il panico tra i cittadini e i turisti , che si sono radunati nella piazza del villaggio dell'isola delle Eolie. Al momento non si segnalano feriti. (Lapresse) Redazione ?

Stromboli : nuova Eruzione con forti esplosioni : Sullo Stromboli , intorno a mezzogiorno di oggi, mercoledì 28 agosto 2019, si è verificata una forte esplosione con ricaduta di sabbia, cenere e altro materiale vulcanico. Secondo alcuni testimoni l' eruzione di oggi sarebbe più intensa di quella dello scorso 3 luglio, che provocò anche una vittima.L' eruzione è stata preceduta da un forte boato. Per ora non sono stati segnalati danni a persone o cose, ma è scoppiato un incendio sulla zona ...

Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – Canadair in azione sull'isola di Stromboli per spegnere gli incendi scoppiati dopo l'eruzione del vulcano. Il fuoco sta distruggendo una macchia verde estesa.