Erica Piamonte sulla rottura tra Francesca e Gennaro | la risposta spiazza

Gennaro Lillio e De Andrè lasciati : Erica Piamonte lancia una frecciata : Erica Piamonte rompe il silenzio sulla rottura tra Gennaro Lillio e la De Andrè Dopo aver trascorso qualche mese di passione, Francesca De Andrè ha mollato Gennaro Lillio. I due si sono conosciuti nella casa della sedicesima edizione del Grande Fratello di Barbara D’Urso. Ma ad una fetta abbastanza vasta di fan, quell’amore è sembrato da subito un fuoco di paglia. Tra questi c’è anche Erica Piamonte. Alla ragazza è stato ...

Taylor Mega riprende lo spogliarello integrale di Erica Piamonte : Taylor Mega ed Erica Piamonte sono nuovamente in vacanza insieme e continuano a divertire i loro follower con siparietti hot, come lo spogliarello della commessa fiorentina ripreso dalla sua amica influencer. La commessa fiorentina ha fatto coming out all'interno della casa del Grande Fratello, svelando la sua bisessualità. Durante il reality di Canale5, Erica Piamonte ha avuto un momento di passione con il suo coinquilino ...

Daniele Dal Moro dimentica Martina con Erica Piamonte? Parla lui : Daniele Dal Moro ed Erica Piamonte stanno insieme dopo l’addio a Martina? Da quando Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si sono lasciati, l’imprenditore veronese è finito al centro del gossip su un presunto flirt con Erica Piamonte, soprattutto da quando Dal Moro ha deciso di invitarla nella sua città. I fan di Martina Nasoni non gli hanno perdonato l’atteggiamento nei confronti della loro beniamina, accusandolo di essersi ...

“La cura è lunga”. Erica Piamonte spaventa i fan : ancora controlli : Erica Piamonte è stata ricoverata in ospedale e ha spiegato ai suoi followers su Instagram di non stare bene. L’ex concorrente del Grande Fratello 16 ha accusato forti dolori allo stomaco nella giornata di ieri e ha deciso di sottoporsi ai controlli per capirne il motivo. «Oggi, a tratti, sto un pochino meglio, ma non sto bene. Chiaramente devo avere pazienza. La cura è lunga e devo fare la dieta per un mese», ha scritto nelle stories. Per ...

Grande Fratello - il dramma di Erica Piamonte : "Non sto bene - la cura sarà lunga". È stata ricoverata : Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello 16 - il reality in onda su Canale 5 -, nella giornata di mercoledì 7 agosto è stata ricoverata in ospedale. A dare la notizia è la stessa Erica attraverso una storia sul suo profilo Instagram. "Oggi, a tratti, sto un pochino meglio, ma non sto bene.