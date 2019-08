Enorme isola di pomice sorta nel Pacifico | diretta verso l’Australia | aiuterà la barriera

Fonte : scienze.fanpage

(Di mercoledì 28 agosto 2019) In seguito a un'eruzione vulcanica sottomarina nei pressi di Tonga ènell'Oceanoun'immensagalleggiante di pietra, che si estende per olre 150 chilometri quadrati. Alcuni navigatori hanno impiegato otto ore per superarla. Secondo gli scienziati questa"zattera"a ripopolare i coralli la GrandeCorallina australiana.

enmoveme : Avvistata un'enorme isola di pomice nel sud dell'Oceano Pacifico. Video | Sky TG24 - princessissina : RT @MiyakeEau: Avvistata un'enorme isola di pomice nel sud dell'Oceano Pacifico. Video | Sky TG24 | Sky TG24 - MaurizioZuccon : RT @MiyakeEau: Avvistata un'enorme isola di pomice nel sud dell'Oceano Pacifico. Video | Sky TG24 | Sky TG24 -