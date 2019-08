Emilia Romagna | segretario regionale Pd | “Non escludo dialogo con M5S in vista delle

Affidi - al via in Emilia-Romagna la commissione speciale sulla tutela dei minori : "Non un focus sul caso Bibbiano", ma un'analisi della situazione da Piacenza a Rimini. "I risultati a novembre"

Ricerca : Big Data - Meteo e Clima - Emilia Romagna Hub europeo della conoscenza : L’Emilia-Romagna cuore europeo dei sistemi di supercalcolo e dei Big Data e driver per il Paese nell’affrontare alcune delle grandi sfide del nostro tempo: cambiamento Climatico, medicina personalizzata e predittiva; sviluppo di nuovi materiali, gestione della mobilità e della logistica. Sono gli obiettivi della regione guiData dal presidente Stefano Bonaccini, sempre più vicini grazie agli investimenti della Regione nel Tecnopolo di ...

Terremoto Emilia Romagna : lieve scossa nella costa emiliana [MAPPE e DATI] : Una lieve scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nella costa Emiliana. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata in Emilia Romagna, nella costa a ridosso di Ravenna. Il sisma è avvenuto alle 10:51 ed ha avuto ipocentro a 30 Km di profondità. L'articolo Terremoto Emilia Romagna: lieve scossa nella costa Emiliana [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna : domani forte instabilità e temporali : “Nel corso della giornata di venerdì 23 agosto la formazione di un minimo depressionario, posizionato sul Tirreno centrale ed in lento spostamento verso nord-est, determinerà condizioni di moderata-forte instabilità con associate precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco. I fenomeni risulteranno più probabili sul settore appenninico e pianura centro-orientale“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ...

Incendio Faenza - controlli Arpae Emilia-Romagna : esclusi gli effetti sulla salute : Risultano “al di sotto dei valori di legge della qualita’ dell’aria” gli idrocarburi policiclici aromatici e i metalli; le diossine “su valori tipici a situazioni di Incendio con presenza molto contenuta delle forme ad alta tossicita’ (circa 1%)” e si “possono escludere effetti acuti sulla salute”. E’ quanto emerge – spiegano l’Arpae e l’Ausl Romagna in una nota ...

Forte scossa di terremoto a Parma e in Emilia Romagna : Una scossa di terremoto a Parma e in Emilia Romagna di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 13.17 . La scossa,

Terremoto a Parma - scossa di magnitudo 3.9 avvertita in Emilia Romagna : scossa di Terremoto in Emilia Romagna. La terra ha tremato in provincia di Parma alle ore 13.17 del 13 agosto 2019: la magnitudo rivista dall'Ingv è di 3.9 gradi. L'epicentro è stato localizzato dai sismografi a cinque chilometri dal Comune di Borgo Val di Taro. La scossa è stata avvertita anche in Liguria e in Toscana.Continua a leggere

Terremoto a Parma - scossa di magnitudo 4.1 avvertita in Emilia Romagna : scossa di Terremoto oggi, 13 agosto, a Parma: magnitudo 4.1 secondo i dati diffusi dall'Ingv.Continua a leggere

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo temporali anche intensi - vento forte e locali grandinate : “A partire dal pomeriggio di oggi, martedì 13 agosto e nel corso della sera/notte, sono previsti temporali organizzati anche intensi più probabili nelle aree di pianura. Associate ai temporali, non si escludono forti raffiche di vento e locali grandinate. I fenomeni temporaleschi tenderanno a spostarsi verso i settori orientali nel corso della mattina di mercoledì 14 agosto, con tendenza all’esaurimento nella seconda parte della ...

Concorsi Regione Emilia Romagna : 447 i posti totali - domande entro il 13 settembre : Non mancano di certo le opportunità lavorative in questo 2019. Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 9 agosto si può leggere che la Regione Emilia Romagna ha pubblicato dei bandi di concorso per un totale di 447 nuove assunzioni. Un primo step del Piano Assunzioni della stessa Regione Emiliana che prevede un totale di circa tredicimila nuovi posti di lavoro. Sono diversi i profili ricercati, per questo motivo il primo consiglio è quello di ...

Emilia Romagna : nuovi cantieri da mezzo milione nel Piacentino per il maltempo dello scorso maggio : Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini annuncia l’apertura di nuovi cantieri, per mezzo milione di euro, in Val Trebbia e Val D’Arda per fronteggiare le conseguenze del maltempo dello scorso maggio. “Subito al lavoro, come promesso, per opere di ripristino e messa in sicurezza di strade e suolo“, afferma Bonaccini nella due giorni di sopralluoghi sull’Appennino Piacentino. “Da inizio ...

Emilia Romagna - nel Piacentino un paese a carbonio zero : nuova centralina idroelettrica a Cerignale : Un paese a carbonio zero, che potrà utilizzare tutta l’energia necessaria da fonti rinnovabili. Accade a Cerignale, nel Piacentino, dove è stata inaugurata la centralina idroelettrica realizzata con quasi 300mila euro di contributi, messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso il Piano di sviluppo rurale. Un impianto all’avanguardia, la cui energia confluirà nella rete nazionale per coprire le esigenze di ...

Allerta caldo - nuova ondata in arrivo in Emilia Romagna : a Bologna attesi +37°C : nuova Allerta caldo in gran parte dell’Italia: le alte temperature non risparmieranno l’Emilia Romagna, dove a Bologna sono previsti fino a +37°C. Lo annuncia Arpae evidenziando che i Comuni che ne risentiranno maggiormente, oltre a quello di Bologna, saranno quelli limitrofi di Casalecchio di Reno, Castel Maggiore e San Lazzaro di Savena. In pianura, il cado arriva anche ad Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, ...

Elezioni Emilia Romagna 2019 - se vince la Lega sarà una sconfitta doppia : L’immagine di Salvini nello stabilimento di Milano marittima (RA), ripresa con lunghissimi servizi televisivi e poi riportata da tutti i quotidiani, dà inequivocabilmente la dimensione della portata politica che avranno le prossime Elezioni regionali in Emilia Romagna. Il “capitano” – che fugge da processi e aule parlamentari, che non risponde alle domande scomode – rilascia sorrisi e rassicuranti occhiate agli elettori e alle ...