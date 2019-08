Elezioni | Zingaretti rilancia | Alleanza Pd-5stelle anche alle Regionali

Salvini : Elezioni via maestra ma propone al M5s un nuovo accordo | Da Zingaretti 3 condizioni - Di Maio risponde con 10 punti : "Voto sarebbe scappare - trattative avviate per trovare maggioranza solida" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Crisi di governo - seconda giornata di consultazioni al Colle | Berlusconi : "Sì a Elezioni anticipate" | Zingaretti : disponibili a un nuovo governo - proviamoci | Meloni (FdI) : "Unica possibilità il voto" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd: chiara scelta europeista, pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, svolta radicale nelle scelte economiche, no aumenti dell'Iva, svolta sull'immigrazione. Altrimenti ok a elezioni

Zingaretti ci ripensi - punti solo alle Elezioni : Il bomba. Appellativo spesso usato da Beppe Grillo e ripreso, negli anni passati, nel suo blog, da quel Manlio Di Stefano, uomo di punta, oggi, dei 5 Stelle. Il “bomba” - tra i tanti significati “uno che le spara grosse” (ma spingiamo, faticando, per l’accezione positiva) -, è Renzi. Così si è comportato in questa crisi. Da consumato leader. O meglio. Da uno che incorpora alla perfezione ...

**Governo : Zingaretti - ‘no papocchi - Pd non ha paura di Elezioni’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Non vogliamo soluzioni di piccolo cabotaggio, nessuno ha paura delle elezioni. Siamo sereni. Se poi ci saranno le condizioni per un governo nuovo, faremo la nostra parte”. Lo dice Nicola Zingaretti a Speciale Tg1. L'articolo **Governo: Zingaretti, ‘no papocchi, Pd non ha paura di elezioni’** sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Di Maio : "La Lega ritiri i suoi ministri o sfiducia se stessa" | Grillo : Salvini sceriffo in fuga | Zingaretti : "Il Pd sia unito - crisi ed Elezioni" : Dopo la conferenza dei capigruppo del Senato, si capirà meglio la tempistica: 19-20 agosto le date più probabili per la convocazione dell'Aula

Elezioni o governo del Presidente? Dipende da Zingaretti e da Silvio : Il pallino è nella mani di Zingaretti e soprattutto, sembra incredibile ma è così, di Berlusconi. Un senatore dem vicino al segretario spiega: "Magari se ci sta anche Forza Italia...". Segui su affaritaliani.it

Renzi : «Governo di garanzia ed Elezioni nel 2020». Ma Zingaretti dice no : ROMA «È folle votare subito, serve un governo di garanzia. Le elezioni potranno esserci già nel 2020, ma prima bisognare evitare l?aumento dell?Iva». Matteo...

Elezioni : Verducci (Pd) - ‘premiership Zingaretti o primarie coalizione’ : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – “Nicola Zingaretti ha vinto il congresso ed è il candidato di tutto il Pd alla guida del governo. Se invece per sua scelta decidesse di non volersi candidare a questo ruolo per dedicarsi esclusivamente al Pd, allora penso che le primarie di coalizione siano assolutamente irrinunciabili e indispensabili”. Lo chiede il senatore Francesco Verducci, membro della Direzione Pd.“In un momento ...

Crisi di governo - Zingaretti a Renzi : “Sei una risorsa - aiutaci a vincere le Elezioni” : “Non è vero che non ti occupi di politica. Sei una risorsa, aiutaci a vincere le prossime elezioni politiche“. È l’appello che il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha rivolto al senatore ed ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, dal palco della festa del Partito democratico a Villalunga (Reggio Emilia). L'articolo Crisi di governo, Zingaretti a Renzi: “Sei una risorsa, aiutaci a vincere le elezioni” ...

L’asse Salvini-Zingaretti porta l'Italia verso splendide Elezioni : Per provare a dare un po’ di ordine alla giornata di ieri e capire quale potrà essere la traiettoria che verrà imboccata dalla XVIII legislatura vi è un disegno cruciale da considerare senza il quale non è possibile comprendere cosa separa Matteo Salvini dal traguardo delle elezioni. La giornata di

E' crisi di governo - Salvini dopo un'ora con Conte : non c'è più maggioranza - in Aula e poi al voto | Di Maio : la Lega ha preso in giro il Paese | Zingaretti : pronti alla sfida delle Elezioni : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).