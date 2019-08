Elezioni 2019 | italiani alle urne anche con il nuovo governo | le date

Miss Italia 2019 su TvBlog : le sElezioni da domani a Mestre - ecco i giurati : Da oggi partono qui su TvBlog una serie di appuntamenti in cui vi daremo notizie sull'edizione 2019 di Miss Italia, che vedrà il suo epilogo televisivo la sera del 6 settembre su Rai1, ma che vive di tutta una serie di tappe di avvicinamento a quella data. Giorno per giorno vi daremo i nomi degli ospiti che di volta in volta si vanno confermando, oltre che notizie e curiosità relative allo storico concorso di bellezza quest'anno guidato da ...

Elezioni politiche 2019 : quale governo adesso? Tutte le ipotesi : Elezioni politiche 2019: quale governo adesso? Tutte le ipotesi Elezioni politiche 2019: si riaprono i giochi, si riavvia la giostra della campagna elettorale. Il governo che avrebbe dovuto durare cinque anni ha pagato dopo 1 anno e qualche mese l’alleanza forzata tra Lega e Movimento 5 Stelle. Le continue tensioni all’interno del governo, rinfocolate dagli ultimi sondaggi elettorali e dai risultati delle recenti Elezioni amministrative, ...

Elezioni anticipate 2019 : ottobre o maggio 2020 - quando si vota? : Elezioni anticipate 2019: ottobre o maggio 2020, quando si vota? Elezioni anticipate 2019, non si parla d’altro ormai, anche se è Ferragosto ed è quindi tempo di vacanze, grigliate sulle spiagge, barbecue. Questo tempo rimane, ma con un pensiero: prima o poi si tornerà al voto. Forse più prima che poi. La prima data che era stata pensata per recarsi alle urne era quella del 13 ottobre. Sfumata, perché è troppo tardi. Lo scioglimento delle ...

Elezioni politiche anticipate 2019 e crisi di governo - ecco il possibile iter : Elezioni politiche anticipate 2019 e crisi di governo, ecco il possibile iter Elezioni politiche anticipate già in autunno 2019: Salvini le vuole (e vuole anche correre da solo) e ha già in mente una data, quella del 13 ottobre. Mentre la Lega presenta mozione di sfiducia al premier Conte e quest’ultimo invita lo stesso Salvini a presentarsi in Senato a spiegare le ragioni di questa crisi di governo, Di Maio accetta la possibilità delle ...

Elezioni anticipate ottobre 2019 : possibile data e road map estiva : Elezioni anticipate ottobre 2019: possibile data e road map estiva Elezioni anticipate ottobre 2019: al momento si tratta solo di una possibilità che tuttavia col passare delle ore circola sempre con maggiore insistenza. Dopo il voto sulla Tav che ha ufficializzato la spaccatura tra Lega e M5S, coi primi favorevoli ed i secondi contrari all’opera, le cosiddette colombe dei due partiti provano a fatica a ricomporre i pezzi ...

Elezioni Emilia Romagna 2019 - se vince la Lega sarà una sconfitta doppia : L’immagine di Salvini nello stabilimento di Milano marittima (RA), ripresa con lunghissimi servizi televisivi e poi riportata da tutti i quotidiani, dà inequivocabilmente la dimensione della portata politica che avranno le prossime Elezioni regionali in Emilia Romagna. Il “capitano” – che fugge da processi e aule parlamentari, che non risponde alle domande scomode – rilascia sorrisi e rassicuranti occhiate agli elettori e alle ...

SElezioni finali Miss Contea 2019 a Modica : Giorno 3 e 4 agosto al Centro Commerciale La Fortezza si sono svolte le Selezioni per decretare le 15 finaliste del concorso Miss Contea 2019

Una Ragazza per il Cinema 2019 - al via le sElezioni in Sicilia : Continuano con successo le selezioni in tutta Italia, della 31esima Edizione del Concorso Nazionale di Bellezza e Talento “UNA Ragazza

Ddl costituzionale 2019 : taglio parlamentari ed Elezioni. Cosa contiene? : Ddl costituzionale 2019: taglio parlamentari ed elezioni. Cosa contiene? Pare ormai destinato a realizzarsi il progetto, fortemente voluto dall’attuale Governo, di riforma costituzionale, relativa al taglio del numero dei parlamentari (deputati e senatori). Vediamo allora Cosa succederà tra breve, alla fine dell’iter previsto dalla legge, per l’adozione di questo tipo di provvedimenti, denominati ddl costituzionale. Se ti ...

Risultati Elezioni Grecia 2019 : candidati eletti e chi ha vinto : Risultati elezioni Grecia 2019: candidati eletti e chi ha vinto Finisce l’era di Alexis Tsipras. La sinistra incarnata dal partito Syriza ha perso con un discreto margine (quasi dieci punti percentuali) contro la forza di centrodestra, Nuova Democrazia, di Mitsotakis. Sarà lui il nuovo presidente ellenico, che succede proprio a Tsipras, uno dei principali protagonisti della sinistra europea dell’ultimo lustro. Dalla crisi del ...

Elezioni Grecia 2019 - risultati/ Vince la destra di Mitsotakis - fine dell'era Tsipras : risultati Elezioni Grecia 2019: Tsipras, 31%, riconosce sconfitta, ha vinto Mitsotakis col centrodestra, 39%,. Le parole del premier uscente.

Rugby a 7 - Universiadi 2019 : svelate le sElezioni italiane per la rassegna di Napoli : Dal 5 al 7 luglio, nell’ambito delle Universiadi estive che si terranno a Napoli, andranno in scena i tornei di Rugby a 7, con l’Italia che nel 2013 a Kazan raccolse con le donne la medaglia d’argento. Sono state diramate le composizioni delle due compagini azzurre che a Napoli tenteranno l’assalto al podio ed al titolo. Coach Diego Saccà ha annunciato la lista delle 12 prescelte per la manifestazione campana, poi al sito ...

Elezioni Amministrative Albania 2019/ Basha vs Rama - opposizione 'boicotta' il voto : Elezioni Amministrative 2019 in Albania, caos Basha-Rama: Governo conferma il voto, opposizione cerca di boicottarlo. I seggi sono aperti