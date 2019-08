Donna ha malore a Cortina | medico romano le pratica 40 minuti il massaggio cardiaco e la

Ricerca e soccorso - Trapani : elicottero dell’Aeronautica soccorre una Donna colpita da un malore : Nel pomeriggio di oggi, 5 Agosto, un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare ha effettuato il recupero di una donna affetta da fortissime coliche addominali e in stato di disidratazione presso la Riserva Naturale Orientata “Zingaro”, vicino San Vito Lo Capo (TP). L’equipaggio, in prontezza d’allarme con elicottero HH-139A, ha ...