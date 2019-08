Donna da 16 anni ogni mattina si alza con l’influenza | per muoversi ha bisogno della

Puglia - uccide il marito a coltellate durante una lite : fermata Donna di 48 anni : Al termine di una lite ha ucciso a coltellate il marito di 53 anni. Per l’omicidio, avvenuto a Margherita di Savoia, cittadina pugliese in provincia Barletta-Andria-Trani, i carabinieri hanno bloccato e portato in caserma una donna di 48 anni. Secondo una prima ricostruzione dei militari del comando provinciale di Foggia, i due hanno iniziato a litigare nella loro abitazione. Litigio poi proseguito per strada e, in via Frontino, la donna ...

Sandra Milo ha un nuovo amore - di 37 anni più giovane. Lui : “Mi piace da pazzi. La differenza di età? Lei ha la freschezza di una giovane Donna” : Lei ha 86 anni, lui sulla carta d’identità ne indica 49. Una differenza d’età notevole, precisamente 37 anni, tra Sandra Milo e il suo nuovo fidanzato Alessandro Rorato. Una storia raccontata dal settimanale Novella 2000 che svela che i due si sono conosciuti in occasione dell’ultimo compleanno dell’attrice durante una cena al Casinò di Venezia. L’imprenditore, proprietario di un famoso ristorante a Treviso, ha ...

Ferrara - Donna di 34 anni uccisa dal convivente durante una lite : Doveva essere un incontro utile per stemperare le tensioni di coppia che stavano logorando il loro rapporto. Trascorrendo alcune ore insieme, pensavano di risolvere i problemi sorti, dovuti principalmente alla gelosia. Cinzia Fusi, 34enne di Cologna, frazione di Berra, in provincia di Ferrara, aveva acconsentito di passare un po’ di tempo con il compagno, Saverio Cervellati, di 18 anni più grande, che era anche il suo datore di lavoro. Così si ...

Aggressione nel Ferrarese : muore una Donna di 34 anni : È morta all’ospedale Sant’Anna di Cona, dove era stata condotta in gravissime condizioni, la 34enne oggetto di una violenta Aggressione avvenuta, questa mattina, a Copparo in provincia di Ferrara. La donna, secondo le prime informazioni, sarebbe stata colpita con un corpo contundente da un uomo. I motivi della lite, scoppiata intorno alle 8.30, sono in corso di accertamento. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti i ...

El Salvador - assolta la Donna che rischiava 40 anni per un aborto spontaneo. Ma l’inquisizione continua : Evelyn Hernández è una giovane Salvadoregna che ha riacquistato la libertà dopo aver scontato 33 mesi di carcere in seguito a una condanna a 40 anni per omicidio aggravato. La sua colpa? Avere avuto un aborto spontaneo dopo essere rimasta incinta per una violenza sessuale di gruppo. La sua assoluzione è arrivata grazie ad un secondo processo e costituisce un importante precedente per le donne (26 in tutto) che in El Salvador, uno Stato che dal ...

Donna D'Errico - a 51 anni l'ex bagnina di Baywatch sfida il tempo che passa : Niente rughe sul viso, curve impeccabili e un fisico tonico e scolpito. A 51 anni Donna D’Errico, ex bagnina di Baywatch (tra il 1996 e il 1998) sfoggia su Instagram il risultato del suo patto col… Diavolo e con la chirurgia. La sexy attrice e modella americana, che ha un figlio di 23 anni e una figlia di 18, ha candidamente ammesso di essersi sottoposta ad almeno un paio interventi di chirurgia estetica dopo le due gravidanze per eliminare la ...

Karaoke - cacio e pepe e figli. Dentro il party per i 61 anni di MaDonna : Madonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna ha festeggiato i 61 anni come solo sa fare una Material Girl. A Manhattan ha riunito, amici, figli, collaboratori e ballerini. In tutto 150 ospiti al Madame X, il bar che prende nome dal titolo del suo ultimo album e del nuovo tour che partirà a settembre ...

220 anni fa moriva Eleonora Pimentel Fonseca - la Donna che morì per la Rivoluzione napoletana : Giornalista, poetessa e rivoluzionaria: Eleonora Pimentel Fonseca è ancora oggi una delle figure storiche più affascinanti di sempre, resa immortale dal bellissimo romanzo di Enzo Striano "Il resto di niente" pubblicato alla fine degli anni Ottanta. Il 20 agosto 1799 la Pimentel finiva sul patibolo, giustiziata per aver sostenuto l'ideale della Repubblica napoletana.Continua a leggere

Donna di 26 anni affoga mentre fa il bagno con la figlia a Metaponto : Una Donna è annegata nelle acque di Metaponto (Matera) mentre faceva il bagno con la figlia, trasportata con l'eliambulanza del 118 in ospedale a Potenza. Immediati i soccorsi dei sanitari che hanno tentato di rianimare la Donna, che purtroppo è deceduta. Sul posto intervenuti anche i carabinieri. Aveva 26 anni ed era di nazionalità albanese. Il corpo della Donna è stato notato dal bagnino di uno stabilimento balneare ...

Buon Compleanno MaDonna : 61 anni e non sentirli : Madonna compie 61 anni e festeggia con un video in cui mostra la sua incredibile giovinezza. Madonna compie oggi 61 anni ma è ancora la ragazzina trasgressiva e geniale che ha creato il suo intramontabile mito. 61 anni e non sentirli, per lei che sta preparando il tour e si allena come faceva quando aveva venti anni. È in grandissima forma e il suo ultimo progetto discografico Madame X lo dimostra appieno. Proprio questa ...

Istruttore di sci britannico pesta e violenta una Donna : Nicola De Angelis Un Istruttore di sci britannico è stato condannato a 10 anni di carcere dopo aver stuprato una donna in un resort australiano e dopo aver pestato il suo amico che ha tentato di salvarla Un Istruttore di sci britannico è stato condannato per lo stupro di una ragazza all'interno di un resort australiano nel quale lavorava. Matthew Williams, 29 anni, è stato condannato a 10 anni, ha abusato sessualmente di una donna ...