Dona il suo sangue e gli dicono una cosa straordinaria | da quel momento la sua vita non è

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Un uomo, James Harrison ha undavvero molto prezioso perché è raro in quanto contiene anticorpi per la eritroblastosi fetale. Si tratta di una gravissima malattia per la quale ildella mamma è incompatibile conlo del suo bambini e così il bambino subisce dei danni talmente gravi che potrebbero anche essere definitivi. Da quando glielo hanno comunicato, James non ha più smesso dire il suosalvando così, fino ad oggi, ladi 2 milioni di bambini. Infatti, è da 54 anni che quest’uomo non si stanca dire il suo. James non ha soloto il suoma si è sottoposo anche ad altre situazione per mettere a punto un vaccino. James, che vive in Australia, ha assicurato il suocon una polizza da 1 milione di dollari.

