Dolunay | trama del 28 agosto | la Pinar scopre che Pelin è l' ex del marito

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Tornano le anticipazioni giornaliere della soap turca 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' e relative in particolare a ciò che andrà in onda mercoledì 28su Canale 5 a partire dalle 14:45 circa. Dopo la festa a sorpresa organizzata da Nazli per il compleanno di Ferit, tra i due coniugi sembra che i rapporti si siano distesi ma, all'orizzonte, si profila la minaccia di, giunta in città proprio su invito di Nazli. La, sarà inizialmente inconsapevole del fatto che la giovane, sia l'ex fidanzata dele scoprirà la verità sui loro trascorsi amorosi proprio nel corso del prossimo episodio. Bitter Sweet, anticipazioni: Nazlicheè l'ex di Ferit Molte le emozioni che attendono i fan di Bitter Sweet nel corso della puntata in onda il 28e dove Nazli si renderà conto chenon è solo una semplice amica del. Lainfatti, scoprirà che la ...

