Dolunay spoiler al 6 settembre | Leman dubbiosa sul connubio del figlio per la Turan e Kaya

Dolunay - spoiler del 29 agosto : faccia a faccia tra Nazli e Pelin : Una nuova puntata di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' terrà compagnia ai numerosissimi fan della serie tv turca nella giornata di giovedì 29 agosto, dove vedremo come proseguiranno le vicende legate a Nazli e Ferit. Dopo la ricomparsa a sorpresa dell'ex fidanzata dell'Aslan, Nazli sarà preoccupata per il suo rapporto con il marito. I due infatti, sembravano aver ritrovato la serenità dopo la festa di compleanno, ma l'arrivo di Pelin in città, ...

Dolunay - spoiler : Leman sospetta dei coniugi Aslan a causa di Pelin e Deniz : I pomeriggi estivi di Canale 5 continueranno ad essere occupati dalla telenovela Bitter Sweet - Ingredienti d’amore fino al 13 di settembre 2019, data in cui è prevista la messa in onda della puntata finale. Le anticipazioni degli appuntamenti in programma la settimana prossima dicono che la menzogna di Ferit Aslan e Nazli Piran per ottenere l’affidamento di Bulut rischierà di venire a galla quando ormai la coppia avrà con sé il bambino. La ...

Dolunay - spoiler : Asuman rischia l’arresto - Ferit e Nazli costretti a divorziare : Le prossime puntate dello sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che il 13 settembre chiuderà i battenti, si preannunciano scoppiettanti. Al centro delle trame ancora una volta ci sarà Asuman, che si metterà in una brutta situazione rischiando di distruggere il matrimonio della sorella Nazli. La figlia minore di Kemal cadrà in una trappola ordita da Hakan Onder che attuerà l’ennesimo piano malefico per ottenere di nuovo la ...

Dolunay - spoiler : Hakan vuole vendicarsi dell'Aslan per la morte di suo padre : Torna lo spazio con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), la serie tv che sta continuando a mietere successo dopo successo in Italia. Nelle puntate in onda a breve su Canale 5, i telespettatori scopriranno che Hakan Onder è rimasto orfano a causa del padre di Ferit Aslan. Quest'ultimo, infatti, colto da un attacco di gelosia aveva ucciso il padre del marito di Demet. Bitter Sweet: Leman indaga sulle nozze di Nazli e ...

Dolunay - spoiler : Asuman rischia 5 anni di carcere per colpa di Hakan - Nazli ricattata : La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è tornata da poco su Canale 5. La serie tv continuerà ad essere ricca di sconvolgenti colpi di scena. Nelle prossime puntate il rapporto tra le sorelle Nazli Piran e Asuman peggiorerà sempre di più. Da poco Nazli e Ferit hanno accusato ingiustamente la giovane di aver rivelato a Deniz la vera natura del loro matrimonio. Le conseguenze sono state drammatiche. Asuman ha continuato a rimanere a ...

Dolunay - spoiler al 30 agosto : l'Aslan rivede la sua ex fidanzata senza avvisare Nazli : Le trame della soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore sono sempre più entusiasmanti. Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 la settimana prossima, non mancheranno di certo colpi di scena. Gli spoiler annunciano che la protagonista Nazli Piran si vedrà costretta ad affrontare un nuovo imprevisto, poiché nella sua vita e in quella di Ferit Aslan si inserirà una donna del passato. Si tratta di Pelin Turan, che dopo essersi alleata ...

Dolunay - spoiler episodi da 61 a 65 : Pelin arriva ad Istanbul per dividere Ferit e Nazli : Torna lo spazio dedicato alle novità su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), la serie tv che sta appassionando sempre più telespettatori in Italia. Gli spoiler degli episodi dal 61 al 65, trasmessi da lunedì 26 a venerdì 30 agosto, svelano che la felicità ritrovata di Nazli Piran e Ferit Aslan sarà turbata dall'arrivo di Pelin Turan mentre Demet Kaya vorrà sbarazzarsi di Hakan Onder. Bitter Sweet: l'arrivo della ...

Dolunay - spoiler : Asuman sul punto gettarsi da una palazzina - Deniz la ferma : Nuovo spazio dedicato alle novità su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), la serie tv rivelazione di questa estate italiana. Nelle prossime puntate, Asuman Piran vittima di sensi di colpa nei confronti della sorella deciderà di porre fine alla sua vita gettandosi da una palazzina, se Deniz Kaya non decidesse di intervenire. Bitter Sweet: Hakan ricatta Nazli a causa della sorella Le nuove anticipazioni di Bitter Sweet ...

Dolunay - spoiler : la sorella della chef tenta di togliersi la vita - Nazli lascia l'Aslan : I prossimi appuntamenti con la soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore saranno caratterizzati da momenti di vero panico. Le anticipazioni dicono che Asuman (Ilayda Akdogan) sarà sul punto di commettere un atroce gesto, dopo aver deluso nuovamente la sorella Nazli. La giovane tenterà il suicidio decidendo di lanciarsi da un palazzo altissimo. Per fortuna la ragazza tornerà in sé rinunciando quindi a porre fine alla sua vita, grazie ...

Dolunay - spoiler del 23 agosto : Hakan ricatta Demet - si avvicina il compleanno dell'Aslan : Torna l’appuntamento con le anticipazioni giornaliere di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’, riguardanti in particolare ciò che andrà in onda su Canale 5 il prossimo 23 agosto. A partire dalle 14:40, i fan della serie tv turca, rivelazione di questa estate 2019, assisteranno agli sviluppi nel rapporto tra Hakan e Demet, dopo che la donna ha scoperto che, proprio il marito, è il mandante dell’omicidio dei genitori di Bulut. Il bambino intanto, è ...

Dolunay - spoiler al 30 agosto : l'ex fidanzata di Ferit ricompare nella sua vita : Molte novità e colpi di scena attendono i fan di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ nei nuovi episodi in onda nella settimana che va dal 26 al 30 agosto su Canale 5 a partire dalle 14,45. Nel corso dei nuovi episodi, i telespettatori assisteranno ad un nuovo ingresso nella serie tv turca; si tratta di Pelin, l’ex fidanzata di Ferit, che si presenterà alla festa di compleanno dell’uomo. Sarà proprio Nazli, all’oscuro del loro passato, ad ...

Dolunay - spoiler : Deniz intento a dire alla Turan che le nozze di Ferit e Nazli sono finte : sono sempre in grado di sorprendere il pubblico le trame della nuova serie televisiva turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore ormai agli sgoccioli, visto che tra alcune settimane giungerà al termine. Gli spoiler dei prossimi episodi annunciano che Asuman dopo aver rischiato di essere abusata da uno scagnozzo di Hakan Onder, riuscirà ad impedire a Deniz di smascherare Nazli e Ferit. In particolare la new entry Pelin Turan disposta a tutto per ...

Dolunay - spoiler del 22 agosto : la sorella di Deniz scopre che il marito è un assassino : Giovedì 22 agosto andrà in onda una nuova ed emozionante puntata di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’, la serie tv turca rivelazione dell’estate 2019 e che sta appassionando i telespettatori di Canale 5 che, ogni pomeriggio, seguono le vicende legate a Nazli e Ferit. I due giovani, dopo essersi sposati in gran fretta, sono finalmente riusciti ad ottenere la custodia del piccolo Bulut, ma altre vicende terranno con il fiato sospeso i fan della ...

Dolunay - spoiler episodi da 61 a 65 : Pelin si allea con Hakan per riconquistare Ferit : Prosegue su Canale 5 l’appuntamento con le appassionanti vicende di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la telenovela rivelazione d'ascolti di questa stagione televisiva estiva. Le anticipazioni turche delle puntate che verranno trasmesse in Italia da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019, segnalano che la serenità ritrovata tra Ferit Aslan e Nazli Piran verrà messa in discussione da un nuovo volto femminile. La donna in questione si chiama Pelin ...