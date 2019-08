Diretta consultazioni | Berlusconi da Mattarella Video Zingaretti ok Governo

Governo - Diretta : ultimo round di consultazioni - Pd al Quirinale. Poi Fi - Lega e M5S : Governo , il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni . Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Ultimo round di consultazioni al Colle. In serata la decisione di Mattarella ( Diretta VIDEO) : Ultimo giro di consultazioni oggi al Quirinale. Dalle 10 alle 19 saliranno al Colle i principali partiti da Leu a M5S. In serata il presidente della Repubblica assumerà la sua decisione , che dovrebbe essere comunicata già stasera. Si va verso un incarico al premier Giuseppe Conte, con M5S e Pd che continuano a trattare sul ruolo di Luigi Di Maio all’interno del nuovo esecutivo. Dopo le tensioni notturne, la giornata è ...

