Di Maio | La Lega mi ha proposto di fare il Premier

Governo - Luigi Di Maio : «C'è accordo con Pd per Conte premier. Ho rifiuato offerta della Lega di fare il presidente del Consiglio». Ma il carroccio smentisce : «Oggi abbiamo detto che c'è un accordo politico con il Pd affinché Giuseppe Conte possa diventare di nuovo presidente del Consiglio». Lo afferma il capo politico del M5S...

Consultazioni - Di Maio : "La Lega mi aveva proposto di diventare Premier. Non rinnego i 14 mesi di lavoro comune" : L'incontro tra Mattarella e Di Maio è durato pochissimi minuti. Il capo politico del M5S ha confermato di aver raggiunto un'intesa con il Partito Democratico:"Abbiamo ringraziato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la sensibilità istituzionale che ancora una volta sta dimostrando in questo delicato momento del nostro Paese"."60 milioni di italiani hanno vissuto questo agosto nell’incertezza assoluta. Gli italiani è da circa ...

Governo - la diretta – Ok da M5s e Pd : Mattarella ha convocato Conte. Zingaretti : “Non è una staffetta ma nuova sfida”. Di Maio : “Prima i contenuti - poi i nomi. Lega mi ha offerto di fare il premier - no grazie” : C’è l’accordo politico tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle per il Conte 2. Entrambe le deLegazioni hanno comunicato a Sergio Mattarella la convergenza sul nome del premier uscente, convocato dal Quirinale giovedì alle 9.30 per ricevere l’incarico. A spiegare l’intesa al Quirinale sono stati prima i dem, dicendo di aver “accettato la proposta” pentastellata di “indicare in quanto partito di ...

Crisi - Di Maio al Quirinale : “Lega ha proposto me come presidente del Consiglio - ho rifiutato” : “Si sono alimentate tante polemiche sulla mia persona e mi ha sorpreso che in una fase così delicata qualcuno abbia pensato al sottoscritto piuttosto che al bene del Paese”. Lo dice il leader del M5s, Luigi Di Maio,al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La Lega mi ha proposto come presidente del Consiglio per il M5s e mi ha informato di averlo comunicato anche a livello istituzionale. ...

M5S e Pd a Mattarella : "Accordo per Conte premier" |Di Maio : "Io a P. Chigi? Rifiutata l'offerta della Lega" | Zingaretti : "Non è staffetta ma sfida da accettare" : Il Pd sblocca la premiership di Conte, ma vuole un esecutivo politico e che non sia la "staffetta" del precedente. La Lega ribadisce: "Si ritorni al voto". Il capo politico dei 5 Stelle: "Il ruolo di Conte è una garanzia per le politiche che vogliamo realizzare"

Governo - la diretta – Nuovo tavolo tra le delegazioni Pd e M5s : distanza su Di Maio vicepremier. Oggi si chiudono consultazioni da Mattarella : Ultimo giorno utile a Movimento 5 Stelle e Pd per trovare un accordo da proporre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oggi (mercoledì) si chiuderanno infatti le consultazioni tra le formazioni parlamentari e il Capo dello Stato, con i Democratici che alle 16 saliranno al Quirinale, dopo la presenza in mattinata di Liberi e Uguali e Fratelli d’Italia, seguiti poi da Forza Italia alle 17, Lega alle 18 e, infine, M5s alle 19. ...

Alt Pd anche a Di Maio vicepremier E Toninelli apre all’intesa : siamo a bivio Nuovi segnali tra Di Battista e Lega : Proseguono le trattative tra Dem e Movimento 5 Stelle, nel giorno in cui riprendono le consultazioni del Capo dello Stato Mattarella

Stallo M5S-Pd - lo scontro è su Di Maio I dem : «Vuole Viminale e vicepremier» Nuovi segnali tra Di Battista e Lega : Il Movimento 5 Stelle: «Rivedremo il Pd quando avranno dato l’ok all’incarico a Conte». Fonti dei democratici: «Accordo rischia per colpa di Di Maio, vuole il Viminale». Nuovi segnali tra Di Battista e Lega

Governo : Locatelli - ‘Palazzo Chigi a Di Maio? Per Lega decide Salvini’ : Palermo, 26 ago. (Adnkronos) - "Noi diamo massima fiducia a Salvini, che in queste ore sta ragionando per il bene del Paese. Le proposte che farà verranno appoggiate in maniera compatta da tutta la Lega che, a differenza di altre forze politiche, ha una sola voce". Così il ministro della Famiglia, A

