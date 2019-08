Dazi | Lamy | imprevedibilità Trump? ‘è il suo metodo di negoziare’ 2 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) (AdnKronos) – In questa questione c’è anche una dimensione economica del problema delle tensioni commerciali tra gli Usa e la Cina. “Gli Stati Uniti – sottolinea– hanno un importante deficit commerciale nei confronti della Cina. Quello che Donaldconsidera a torto un problema. Pensa che gli Stati Uniti siano stati derubati. E’ assurdo, completamente idiota e non ha alcun senso. Vede il commercio estero come un business ‘win-lose’ o ‘lose-win’. L’idea del ‘win-win’ non lo sfiora neanche e non lo capisce. A livello di teoria economica è assurdo”. E’ chiaro, rileva ancora l’ex direttore generale del Wto, “che non è inesatto che non ci sia un problema cinese, ad esempio, dal punto di vista delle sovvenzioni al settore statale che rappresenta il 30% dell’economia ...