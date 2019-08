Dalla Francia | Domani visite mediche per l’ex Napoli | i dettagli dell’operazione

Dalla Francia - L'Equipe : Juventus - la riserva di Alex Sandro potrebbe essere Nsoki del Psg : E' sempre tempo di calciomercato, a maggior ragione a sei giorni Dalla fine ufficiale delle trattative, prevista per il 2 settembre. Le società più attive restano quelle di vertice, in particolar modo Juventus, Napoli, Inter, Milan e Roma. I bianconeri stanno lavorando soprattutto sulle cessioni, con la volontà della dirigenza di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori....Continua a leggere

Dalla Francia annunciano : “Adam Ounas ha una nuova squadra - i dettagli dell’operazione” : Adam Ounas è vicinissimo al Nizza. La conferma dell’affare arriva direttamente Dalla Francia, “FennecFootball” fa sapere che il giocatore algerino potrebbe debuttare nel prossimo turno di campionato contro il Rennes. Il Nizza lo preleva in prestito secco e pagherà il suo stipendio pari a 250mila euro. Leggi anche : Cagliari-Inter, streaming e tv: dove vedere la 2a giornata di Serie A Lazio-Roma, streaming e tv: dove ...

CorSport : Dalla Francia “strane domande” per Malcuit : Il Corriere dello Sport scrive che Dalla Francia sono arrivate offerte per Malcuit. “strane domande”, le definisce il quotidiano sportivo. Che non escludono che il francese potrebbe essere sul mercato e ceduto come difensore di troppo. Una notizia anticipata da Carlo Alvino che sabato, al termine della gara contro la Fiorentina, al Franchi, aveva posto un interrogativo: “Siete così sicuri che Malcuit sia completamente fuori dal mercato del ...

Italbasket sconfitta Dalla Francia 80-82 in amichevole : Italbasket sconfitta dalla Francia.A 6 giorni dal via dell'inizio della FIBA World Cup, in Cina, nuova sconfitta per l'Italia del basket

Basket – Torneo AusTiger : Italia sconfitta Dalla Francia - le parole del ct Sacchetti e della coppia Gallinari-Gentile : I protagonisti azzurri hanno espresso il proprio punto di vista sulla sconfitta maturata contro la Francia Progressi confermati. E se possibile anche qualcosa in più. L’Italia esce sconfitta dalla Francia (80-82) nel penultimo test prima dell’esordio al Mondiale (31 agosto) ma dopo la buona prova offerta due giorni fa contro la Serbia, oggi gli Azzurri hanno lottato ancora per 40 minuti contro una delle formazioni più forti ai nastri di ...

Dalla Francia un clamoroso scoop : Fernando Alonso alla Dakar 2020 : Fernando Alonso alla Dakar 2020? Dalla Francia il clamoroso scoop: i dettagli Arriva Dalla Francia un clamoroso scoop riguardante Fernando Alonso: secondo l’emittente France Television, il 38enne spagnolo sarà al via della Dakar 2020. L’asturiano, e pilota Ferrari e due volte campione del mondo di Formula 1 con la Renault, parteciperà alla prossima edizione del rally raid al volante di una Toyota. Secondo l’emittente ...

Calciomercato Juventus - Dalla Francia : “Nome nuovo per l’attacco - si pensa a Moussa Dembelé” : Calciomercato Juventus – Proseguono frenetici i ritmi della dirigenza bianconera per quanto riguarda i movimenti di questa sessione estiva. Dopo l’operazione Cancelo-Danilo e le difficoltà a piazzare i calciatori in uscita, secondo la stampa francese la troupe di Paratici ha messo gli occhi su un attaccante francese. L’Equipe, infatti, parla di un interessamento per Moussa Dembelé. I campioni d’Italia – scrive ...

Neymar-Barcellona - il retroscena Dalla Francia : “Tutto un bluff per accontentare Messi…” : Neymar-Barcellona, la telenovela si arricchisce sempre di nuovi dettagli. Dopo la cessione di Coutinho al Bayern Monaco, si poteva inizialmente ipotizzare ad un’apertura del brasiliano in Catalogna, ma la verità è che Coutinho rappresentava l’unica contropartita che al PSG interessava. Cosa si fa adesso? dalla Francia, il retroscena abbastanza bizzarro: il tentativo di riportare ‘O ‘Ney’ in blaugrana è ...

Dalla Francia - accordo di massima per Neymar al Barcellona : Secondo Le Parisien, il Barcellona avrebbe fatto un affondo per Neymar. Il quotidiano francese parta di un’offerta al PSG di Coutinho più 80 milioni di euro per il brasiliano. Lo stesso quotidiano sottolinea che, sebbene, secondo l’entourage del calciatore, Neymar vuole tornare a Barcellona, ??l’offerta non convince il PSG. La quotazione fatta dal Barca di 120 milioni per Coutinho appare spropositata secondo i francesi. ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : Italia terza nella tappa di Voiron vinta Dalla Francia : L’Italia conclude al terzo posto la settima tappa delle Women’s Series 2019, disputatasi a Voiron, in Francia. Le azzurre si sono presentate con soli tre elementi, Rae Lin D’Alie, Arianna Zampieri e Marcella Filippi. Nonostante questo, sono riuscite a compiere un bel cammino: dopo aver battuto per 20-18 gli Stati Uniti nella partita decisiva del girone B, hanno estromesso la Romania per 21-15 nei quarti di finale, prima di ...

Dalla Francia - RMC Sport : Dani Alves si sarebbe offerto alla Juventus : Il calciomercato potrebbe entrare nel vivo in questo fine luglio, nonostante sono arrivate già importanti ufficializzazioni in Serie A. Juventus, Napoli ed Inter si sono rese protagoniste di acquisti importanti e probabilmente sono le candidate principali alla vittoria della Serie A. Per i bianconeri è tempo soprattutto di cessioni, considerando la rosa ricca che ha a disposizione Maurizio Sarri, ma anche per le esigenze di bilancio dei ...

Ondata di caldo in Europa - altra giornata di record e disagi Dalla Francia alla Scandinavia ma ora si torna a respirare : il punto della situazione : Oggi è stata l’ultima giornata di caldo estremo in Europa a causa dell’Ondata di calore che ha infiammato i settori centro-occidentali del continente per tutta la settimana. Ora si dovrebbe tornare progressivamente a livelli più accettabili e in linea con le medie stagionali. Dopo la giornata record di ieri, anche oggi sono stati stabiliti nuovi primati e sono stati tanti i disagi determinati dal grande caldo. Nuovi record sono stati battuti ...

Calciomercato - le ultime : bomba Dalla Francia sul Milan - è fatta per Rafael Leao! Colpo in prospettiva dell’Inter : ultime ore caldissime nelle ultime, importanti novità di Calciomercato. La bomba sul Milan arriva dalla Francia, secondo quanto riportato da Rmc Sport, i rossoneri avrebbero chiuso l’acquisto di Rafael Leao, attaccante classe 1999 del Lilla, operazione da 35 milioni di euro e portata avanti da Mendes, il Lilla prenderebbe dal Milan il giovane difensore 19enne Tiago Djalo. Il calciatore era nel mirino anche del Napoli, adesso i ...

Dalla Francia : “Lille e Napoli hanno raggiunto l’accordo per Pepé - la situazione” : Nicolas Pépé è il nome del momento per il mercato del Napoli. Gli agenti Samir Khiat e Michael N’Cho sono atterrati a Dimaro, hanno avuto un colloquio di tre ore con la dirigenza azzurra, provando a trovare un accordo sul contratto del giocatore. Secondo i quotidiani francesi tra Napoli e Lille ci sarebbe un accordo per una cifra di poco inferiore agli 80 milioni di euro tra cash, contropartite e bonus vari. L’intesa col Lille, ...