Daemon X Machina si mostra in un nuovo trailer dedicato al gameplay

Daemon X Machina : pubblicato un nuovo trailer dedicato agli attacchi speciali : Con l'arrivo di Daemon X Machina in esclusiva Nintendo Switch sembra proprio che assisteremo presto al ritorno di un genere (quello con protagonisti i robottoni nipponici) che non vedevamo da tempo. Oggi il gioco orna a mostrarsi in un nuovo trailer dedicato agli attacchi speciali, elemento centrale del sistema di combattimento.Oltre ai normali attacchi già visti nei precedenti trailer, alcune armi potranno infliggere danni elementali, basati ad ...

Daemon X Machina si mostra nel prologo animato "Order Zero" : Marvelous ha pubblicato un filmato di animazione di quattro minuti per Daemon X Machina prodotto da Satelight e soprannominato "Order Zero", che descrive gli eventi che si verificarono prima della storia del gioco.Il mecha "Prototype Arsenal" e la "Suit Prototype" indossati dai personaggi nell'animazione possono essere ottenuti nel gioco come bonus di acquisto anticipato in Giappone.Ecco una panoramica del gioco, via Nintendo.it:Leggi altro...

Daemon X Machina - Prova : Solitamente, una ventina di minuti non è sufficiente per farsi un'idea precisa sulla natura del design e l'ambizione creativa alla base di un progetto. Daemon X Machina, tuttavia, è un titolo molto diretto, senza fronzoli, povero di sovrastrutture e volenteroso di farsi giocare, perché la sua efficacia si basa su una semplice domanda: vi piacciono i mecha, le piogge di missili, i raggi laser e i boati delle mini-gun? E l'azione in pillole tipica ...

Annunciata la notevole Daemon X Machina Orbital Limited Edition : Coloro che hanno sempre sognato di possedere una tuta robotizzata dovrebbero dare un'occhiata a Daemon X Machina Orbital Limited Edition - un'edizione limitata di Daemon X Machina per Nintendo Switch in esclusiva per Europa e Australia. Oltre alla scheda del gioco, Daemon X Machina Orbital Limited Edition contiene una statuetta di 18 cm dell'Arsenal, un Artbook di 100 pagine, uno SteelBook e una confezione in stile hangar con compartimento in ...