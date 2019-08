Da Pd ok a Zingaretti per verifica Governo | Di Maio chiede soluzioni

Pd al Colle - "M5s indicherà il nome del premier"Zingaretti : ora nuova stagione sociale e civileBerlusconi : scenario pericoloso - parola agli italiani :

Consultazioni : Zingaretti - ‘sconfiggere paura con speranza - opporre concordia a odio’ : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “è l’Italia bella a cui noi vogliamo dare voce. L’Italia bella che sconfigge la paura con la speranza, il rancore con la comprensione e sa opporre all’odio la concordia e la condivisione”. Lo ha detto Nicola Zingaretti dopo le Consultazioni al Quirinale. L'articolo Consultazioni: Zingaretti, ‘sconfiggere paura con speranza, opporre concordia a odio’ sembra essere il ...

Consultazioni : Zingaretti - ‘vale la pena tentare questa esperienza’ : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “Amiamo l’Italia e crediamo valga la pena tentare questa esperienza”. Lo ha detto Nicola Zingaretti dopo le Consultazioni al Quirinale. “In tempi complicati come quelli che viviamo, sottrarci alla responsabilità del coraggio di tentare, è l’unica cosa che non possiamo e non vogliamo, come democratici, permetterci. Noi intendiamo mettere fine alla stagione dell’odio, del ...

Zingaretti ha carta bianca per negoziare con M5s. Ancora scintille con Di Maio : Un mandato pieno dal partito a tentare la strada della costruzione del nuovo governo con M5s. La conclusione della relazione del segretario Nicola Zingaretti, alle undici e venti, viene accolta da un applauso liberatorio e da una standing ovation da parte della direzione. Unico astenuto Matteo Richetti. È la prova di chiarezza che, ieri alla stessa ora, chiedeva Luigi Di Maio e dopo la quale il Capo politico dei 5 Stelle ha fatto saltare ...

Luigi Di Maio disperato telefona a Zingaretti e rincara la dose : "O io vicepremier o salta tutto" : "Non accetto di essere umiliato così e non accetto che lo sia il Movimento. Conte è un premier terzo, io sono il capo politico del M5S che deve entrare nell'esecutivo come vicepremier". Luigi Di Maio telefona a Nicola Zingaretti. La chiamata arriva alle 22.30 quando il segretario del Pd aveva già fa

Governo - tra M5S-Pd vertice concluso : «Riunione serena - punti per base comune». Conte sblocca la trattativa ma Zingaretti chiede garanzie : Governo, in concomitanza con il secondo giro di consultazioni al Colle si sblocca la trattativa per il Governo giallorosso. Non è ancora finita, e l'intesa non potrà che essere...

Governo - la diretta – Riparte la trattativa Pd-M5s. Capigruppo in riunione per un documento condiviso. Marcucci (Pd) : “Zingaretti non entrerà in squadra” : Prima lo stallo e la sensazione che il progetto fosse naufragato ancora prima di cominciare, poi l’accelerazione. Le trattative per il Governo giallorosso sono ripartite. Il segnale è arrivato alle 15.30 con una nota firmata da fonti di Palazzo Chigi: Giuseppe Conte ha fatto sapere che la poltrona da ministro dell’Interno non era mai stata richiesta da Luigi Di Maio. Un messaggio alle due parti: il nodo Viminale non blocca più il ...