Cuneo fiscale | Green new deal e Ecco la manovra del governo Pd-5S

Manovra M5S-Pd : ?stop aumento Iva - taglio Cuneo fiscale e 80 euro allargati : L’obiettivo del nascente governo è caratterizzare una via alternativa a quella leghista, ma senza entrare in conflitto con il decalogo pentastellato. Pd e M5S esplorano i principali terreni d’intesa:?l’intervento sul cuneo fiscale e gli aiuti ai redditi bassi, da declinare sotto il titolo del “piano famiglia”

Busta paga : taglio Cuneo fiscale e aumento stipendio di 30 euro : Busta paga: taglio cuneo fiscale e aumento stipendio di 30 euro Si parla spesso di taglio del cuneo fiscale e riduzione dei costi del lavoro, misure da inserire nella prossima Manovra per favorire un’eventuale crescita economica. Ma quali sarebbero le conseguenze sulla Busta paga dei lavoratori? Gli incrementi stipendiali, stando a stime riportate da Adnkronos, potrebbe variare da 9 euro in più al mese (circa 100 euro annui) fino a circa 30 ...

Taglio al Cuneo fiscale - l'effetto sullo stipendio (e il confronto con gli 80 euro di Renzi) : Se venissero stanziati 6 miliardi di euro per questa misura, con 18 milioni di lavoratori coinvolti, il beneficio in busta...

Lavoro - ecco le tre ipotesi al tavolo M5S-Pd per tagliare il Cuneo fiscale : Le opzioni sono riduzione di un punto l’anno per cinque anni, l’intervento choc sui giovani neoassunti e l’aggancio al salario minimo. Serve una dote rilevante e c’è il nodo coperture

TAGLIO Cuneo FISCALE/ La misura pronta a rilanciare - nuovo - Governo e Parti sociali : Nella prossima manovra, comunque si risolva la crisi di Governo, sembra che inserire il TAGLIO del CUNEO FISCALE convenga a tutti

Taglio del Cuneo fiscale - tutti d’accordo : ?le proposte dei partiti : L’agenda delle imprese. Ampio consenso sulla riduzione del costo del lavoro. Più limitata, però, nella proposta M5S

Conte ai sindacati : “C’è emergenza salariale - ora taglio Cuneo fiscale”. Landini : “Tavolo vero a Palazzo Chigi - non vado da Salvini” : Il taglio del cuneo fiscale e contributivo, gli interventi a favore della famiglia e della natalità. È quella che Giuseppe Conte ha definito la “fase due” del governo Lega-M5s, incontrando a Palazzo Chigi le parti sociali. Si tratta di una serie di incontri dedicati al lavoro e al welfare in vista della manovra economica. Il premier ha cominciato incontrando la delegazione dei sindacati confederali, composta dal segretario generale ...

TAGLIO Cuneo FISCALE/ La 'spinta' di sindacati e imprese allontana la flat tax : TAGLIO CUNEO FISCALE: oggi è in programma a palazzo Chigi un nuovo incontro tra Governo e Parti sociali in vista della messa a punto della Legge di bilancio

Vincenzo Boccia : il taglio del Cuneo fiscale va collegato ai grandi contratti : Vincenzo Boccia: Secondo noi il taglio del cuneo va collegato ai grandi contratti di riferimento, si può fare ed eviterebbe il dumping contrattuale

Manovra - Di Maio : “La flat tax è ancora un mistero. Io lavoro al taglio del Cuneo fiscale da 4 miliardi : una misura realistica” : La flat tax “per me è ancora un mistero, ancora non ho visto le coperture, anche la flat tax volontaria di cui si parlava non ho capito cosa significa”. Il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato a Sky Tg24, mette definitivamente sul tavolo il dibattito sulla Manovra, dopo l’incontro giovedì a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali: il capo politico M5s era presente, mentre Matteo Salvini non si è visto ...

SINDACATI E POLITICA/ Il consiglio a Conte su flat tax e Cuneo fiscale : Ieri il Premier Conte ha incontrato i SINDACATI. Al centro dell'incontro la riforma fiscale. Chiara la preferenza di Cgil, Cisl e Uil

Manovra - Conte incontra le parti sociali : “Cominciano i lavori”. M5s propone taglio del Cuneo fiscale di 4 miliardi. Lega : “Non basta” : “Oggi cominciamo ufficialmente i lavori preparatori per la Manovra economica“. Parola del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha invitato a Palazzo Chigi le parti sociali per ascoltare e presentare le dichiarazioni di intenti del governo. Nei giorni scorsi aveva fatto discutere la convocazione delle parti sociali da parte del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che infatti non è presente al tavolo con il premier, mentre ...

Di Maio : taglio al Cuneo fiscale in cambio del via al salario minimo : Il vicepremier Luigi Di Maio propone uno scambio: l’introduzione del salario minimo legale, compensato da un taglio del cuneo fiscale-contributivo per 4 miliardi in modo da “congelare” l’incremento del...

Lega-Russia - Di Maio : “Conte in Aula? Generoso. Salvini doveva esserci - ma basta divisioni”. Poi la proposta del taglio del Cuneo fiscale : Dopo che Conte ha smentito le ricostruzioni di Salvini durante l’informativa al Senato sul ruolo e le presenze in Russia di Savoini, dopo le mancate informazioni date dallo stesso leghista a Palazzo Chigi e la decisione – poco apprezzata dal premier – del M5s di non presentarsi a Palazzo Madama, Di Maio sceglie invece di non insistere sul caso Russia-Lega: “Se Salvini deve venire in Aula dopo le parole di Conte, anche a ...